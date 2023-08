Battu (2-1) par Strasbourg pour la première de la saison en Ligue 1, l’OL ne s’est pas rassuré après sa préparation estivale compliquée. À l’issue de la rencontre, Rayan Cherki n’a pas mâché ses mots pour expliquer sa frustration.

Après la préparation estivale que l’on peut qualifier de rater, Laurent Blanc n’avait cessé de rappeler que le rendez-vous le plus important était avant tout le déplacement à Strasbourg et cette 1re journée de Ligue 1. Perdre tous les amicaux mais gagner en Alsace, l’entraîneur lyonnais signait des deux mains. Malheureusement, ce scénario a volé en éclats dimanche soir à la Meinau. Pour la première sortie de sa saison, l’OL a vécu une soirée des plus frustrantes avec une défaite (2-1) contre le RCSA.

Il y a eu un peu de mieux dans le jeu par rapport aux cinq matchs amicaux, mais des erreurs ont eu raison de cette volonté de bien démarrer. "Il y a énormément, énormément de déception. On en a marre ! Je tiens à dire que ce n’est ni la faute du staff ou du coach, mais c’est nous sur le terrain, a d’abord évoqué Rayan Cherki sur Prime Video. Il y a toujours un détail qui fait qu’on ne gagne pas les matches. Il y a la colère, la déception… elle est immense."

"On est l'OL, on doit être en haut"

Les saisons passent, les joueurs aussi, mais le discours est sensiblement toujours le même. La bonne volonté médiatique est là, mais dans les faits, les joueurs de l’OL n’arrivent pas à passer ce stade psychologique. Cela fait deux ans que ça dure et l’environnement lyonnais espérait ne pas revivre ces exercices. Il ne faut pas tirer de plans sur la comète, mais avec cette première défaite, les Lyonnais n’ont guère trouvé de confiance à Strasbourg.

"On a travaillé un mois et demi pour ce match, je ne sais pas quoi dire, on ne doit pas perdre, c’est tout. On va se concentrer contre Montpellier en ayant d’autres intentions. L’état d’esprit était là, bien au contraire, on voulait bien commencer la saison, a poursuivi le jeune meneur. Mais il manque toujours ce truc, pour plier le match. Les adversaires plient les matches contre nous, en cinq minutes. Il va falloir vite changer cela. On est l’OL, on se doit d’être en haut. J’en ai marre de venir après les matches et dire 'c’est dommage, c’est comme ça, etc'. On est l’Olympique lyonnais, on doit être tout en haut, point."

Le discours est assez sec et direct de la part de Rayan Cherki. Mais une fois de plus, ce sont avant tout les actes et non les paroles qui sont attendus à Lyon.