Strasbourg - OL (2-1) : Blanc voit du positif dans la défaite

Un peu plus emballant dans le jeu qu’en préparation, l’OL s’est malgré tout incliné à Strasbourg (2-1). Néanmoins, Laurent Blanc voit du positif dans la prestation de son équipe pour des lendemains meilleurs.

Quatre plus un qui font désormais cinq. Depuis le début de l’été, l’OL n’a guère la tête à l’endroit et les Lyonnais sont dorénavant empêtrés dans une série de cinq défaites de suite après Strasbourg. En Alsace, le club rhodanien a eu de bien meilleures intentions que durant la préparation, mais le résultat final est le même. Face au RCSA, les hommes de Laurent Blanc ont commencé leur exercice 2023-2024 par une défaite (2-1).

Pas le scénario rêvé dans cet été caniculaire entre Rhône et Saône, d’autant plus que les Lyonnais ont eu les munitions pour ne pas vivre pareille déconvenue. "On a eu plus d'occasions, plus de tirs... Je pensais que Strasbourg aurait été plus joueur, mais on les a gênés sur les sorties de balle, on les avait bien étudiés en vidéo, on a plutôt dominé le match, a constaté Laurent Blanc après la rencontre. On a perdu trois points, on va essayer de se préparer pour Montpellier pour gagner le match. Mais je pense que si on joue comme ça, on va gagner des matchs."

Dans la déception de la défaite, l’entraîneur lyonnais trouve du positif à tirer pour la suite de cette saison lyonnaise. Néanmoins, Blanc l’a répété à qui veut l’entendre, des renforts sont attendus dans le groupe lyonnais afin de pouvoir mettre en place son système. Ayant débuté en 4-3-3, le Cévenol estime n’avoir pas les joueurs adéquats pour évoluer en 4-2-3-1 et ainsi mettre un Rayan Cherki dans les meilleures dispositions. "Pour jouer avec quatre attaquants, il va falloir être beaucoup plus costauds défensivement, presque personne ne joue comme ça. À nous de l'être et à nous de prendre des joueurs qui nous permettront de l’être." Une fois de plus, le message est passé à la direction.