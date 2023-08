Strasbourg - OL (2-1) : une défaite pour débuter la saison

Malgré une première période intéressante, l'OL s'est incliné à Strasbourg (2-1), dimanche, à l'occasion de la 1ʳᵉ journée de Ligue 1.

Au Stade de la Meinau, l'OL a commencé sa saison par une défaite. C'est pourtant l'OL qui a été plus entreprenant et dangereux que Strasbourg lors d'une première période très calme, heurtant notamment le poteau par Alexandre Lacazette (41e). Une opposition de styles animait alors la rencontre, entre le jeu de possession que prône Laurent Blanc depuis ses débuts d'entraîneur, et les contre-attaques menées par les hommes de Patrick Vieira, peut-être par défaut. Il n'empêche, ce sont bien les Strasbourgeois qui ont été les plus réalistes, parvenant à ouvrir le score grâce à un coup franc malin de Jean-Ricner Bellegarde (63e).

Rémy Riou, impuissant

Sur le côté de la surface de réparation lyonnaise, le milieu de terrain a enroulé son ballon, qui n'a finalement pas trouvé preneur, trompant Rémy Riou, lent sur le coup. Habituelle doublure d'Anthony Lopes, le vétéran (36 ans) devra être plus prompt sur sa ligne jusqu'à la fin du mois d'août, en l'absence du titulaire, blessé au visage. C'est encore Bellegarde qui s'est échappé sur le côté droit lyonnais pour servir idéalement Lebo Mothiba (76e), qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des cages de Rémy Riou, impuissant.

Balbutiements lyonnais

Sonnés, les Lyonnais n'ont réagi que timidement, par une frappe de Corentin Tolisso repoussée (86e), avant de finalement réduire le score par Nicolas Tagliafico, à la réception d'un centre de Maxence Caqueret (88e). Ils ont ensuite eu plusieurs occasions dans la surface strasbourgeoise, en vain. Ce n'est pas encore la crise à Lyon, mais cette défaite initiale intervient dans un climat pesant autour du club, entre une phase de préparation ratée et un mercato rendu très difficile par l'encadrement de la masse salariale et des transferts de la DNCG, gendarme financier du football français. Les insuffisances lyonnaises entrevues sur le terrain dimanche ne rassureront sans doute pas Laurent Blanc, qui a demandé "des recrues d'ici au 31 août".