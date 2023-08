Strasbourg - OL (2-1) : un poteau sortant, un coup-franc rentrant

Dimanche, l’OL a montré un visage bien plus séduisant que celui affiché durant la préparation. Ce ne fut pas assez pour gagner, la faute à une maladresse offensive et à des erreurs défensives.

Dans l’été indien qui règne entre Rhône et Saône, l’OL aurait bien aimé connaitre un vent de fraîcheur en Alsace, dimanche soir. Pour la première sortie de la saison en Ligue 1, le club lyonnais comptait sur ce déplacement à Strasbourg pour mettre un temps de côté les soubresauts qui rythment son été entre mercato, sanctions de la DNCG et préparation ratée dans les résultats. Malheureusement, dans ce duel de clubs français passés récemment sous pavillon américain, ce n’est pas John Textor qui en est sorti vainqueur. Présent à la Meinau, le propriétaire a vu pour la troisième fois de l’été la formation de Laurent Blanc s’incliner (2-1). N’est-il pas en train de devenir un chat noir ? Il faudra bien plus qu’une absence de Textor lors des rencontres pour voir l’OL retrouver le droit chemin.

Dimanche soir, les Lyonnais ont été dans la continuité de leur préparation, à l’image du onze couché par Laurent Blanc au coup d’envoi. Après 90 minutes, l’OL est reparti bredouille d’Alsace pour une cinquième défaite consécutive. Néanmoins, le sort de cette rencontre de la 1re journée de Ligue 1 aurait pu être tout autre avec des faits favorables et non contraire. Les Lyonnais pourront regretter une action litigieuse sur Bradley Barcola et un penalty qui aurait pu être sifflé par Mr Brisard. Pourtant, ils ont montré des intentions qui ont été bien plus séduisantes que celles affichées lors des cinq amicaux de l’été.

Un poteau qui aurait pu changer la donne

Ce n’était pas le jeu léché de la seconde partie de saison dernière, mais en se montrant plus efficace, le constat de cette entrée en matière aurait pu être différent, bien plus positif sur les bords. Laurent Blanc n’a pas manqué de le rappeler après la rencontre, comme pour trouver des circonstances atténuantes à ses joueurs dans cette défaite. "C'est une défaite décevante, je regrette le score. On a manqué d'efficacité dans la surface adverse, mais aussi dans la nôtre, car on concède un but sur un coup de pied arrêté…"

Un poteau d’Alexandre Lacazette après une bonne action collective guidée par Rayan Cherki et Maxence Caqueret aurait pu mettre l’OL devant juste avant la pause (41e) et inverser totalement la physionomie de cette rencontre. Avec des « si », on refait le monde et le club rhodanien serait reparti avec les trois points d’Alsace. Ce n’est pas le cas, car le poteau du capitaine lyonnais a été sortant.

Des erreurs défensives qui se paient cash

De poteau, il n’en a pas été question sur l’ouverture du score strasbourgeoise, mais ce but de Jean-Ricner Bellegarde à l'heure de jeu a une nouvelle fois mis en lumière les difficultés défensives lyonnaises. Pour la dixième fois sur les onze derniers matchs officiels, l’OL a encaissé au moins un but. Une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté après les deux encaissés à Crystal Palace la semaine précédente. "Ils ont eu un coup franc sur le côté, qui ne doit pas être hyper dangereux, ça les a galvanisés ensuite, mais nous aussi, on a été dangereux, a poursuivi Laurent Blanc. Je ne trouve pas que Strasbourg nous a mis trop en danger." Les axes de progression sont ciblés depuis longtemps par le staff, mais les améliorations se font attendre et l’OL se retrouve à payer cher ses erreurs à l’image de cette faute que l’on peut qualifier de stupide de Saël Kumbedi et qui a entraîné l’ouverture du score.

Dimanche, Strasbourg n’a cadré que deux fois en 90 minutes. Résultat ? Deux buts dans la besace pour Rémy Riou qui assure l’intérim et zéro point à l’arrivée. Frustrant tant la formation lyonnaise n’a pas semblé être plus en difficulté que ça dans la chaleur strasbourgeoise. Pour sa première, Duje Caleta-Car a été plutôt solide, mais il va en falloir bien plus et être irréprochable sur toute la ligne. Pour le moment, et comme c’est le cas depuis plusieurs mois, ce n’est pas le cas comme l’a souligné Rayan Cherki. "On met les bons ingrédients, je pense, mais il y a toujours une petite erreur qui vient tout gâcher. C’est de la déception, mais aussi beaucoup de colère."