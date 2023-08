OL - Mercato : Tagliafico tenté par un retour à l'Ajax ?

Buteur dimanche soir à Strasbourg, Nicolas Tagliafico aurait été contacté par l’Ajax Amsterdam pour un retour aux Pays-Bas dans cette fin de mercato.

À trois minutes de la fin du match, il a ravivé l’espoir dans les rangs lyonnais. À la réception du centre de Maxence Caqueret, Nicolas Tagliafico a ramené l’OL à 2-1 à Strasbourg. Néanmoins, le réveil a été trop tardif et le but de l’Argentin, premier buteur lyonnais de la saison, n’a compté que pour du beurre dans cette défaite (2-1). Cette deuxième réalisation en un an sera-t-elle la dernière pour le champion du monde 2022 sous les couleurs de l’OL ?

Installé sur le couloir gauche de la défense depuis la saison dernière, Tagliafico ferait l’objet d’un intérêt de son ancien club, l’Ajax Amsterdam, d’après les informations de De Telegraaf. Les Ajacides auraient pris contact avec l’entourage du joueur afin de discuter d’un potentiel retour avant la fin du mercato. Le directeur sportif de l’Ajax, Sven Mislintat, n’aurait pas été éconduit d’après le média néerlandais qui avance que retrouver la Johan Cruijff Arena ne déplairait pas à Nicolas Tagliafico.

Blanc apprécie ses qualités sportives

Arrivé l’été dernier à l’OL à la recherche d’un nouveau challenge, le latéral gauche avait pour objectif de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde et aider le club lyonnais à retrouver l’Europe. Seul l’un des deux objectifs a été rempli et Tagliafico n’a jamais manqué de pointer l’état d’esprit à l’intérieur du groupe lyonnais pour expliquer certaines absences et revers. Une mentalité qui pourrait avoir raison de l’aventure entre Rhône et Saône de Nicolas Tagliafico ?

Laurent Blanc ne cesse de vanter les qualités de guerrier du joueur depuis son arrivée et ce serait un coup dur pour l’entraîneur lyonnais qui compte déjà les joueurs d’expérience sur les doigts de la main. Mais avec les sanctions de la DNCG, le salaire de l’Argentin peut-il apporter un peu plus de flexibilité financière au club ? En tout cas, à quinze jours de la fin du mercato, trouver un remplaçant ne devrait pas être chose aisée. À moins que l'OL ne décide de faire la saison avec Henrique comme titulaire et Achraf Laaziri comme doublure.