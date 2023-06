OL : Tagliafico exhorte ses coéquipiers "à redoubler d’efforts"

Arrivé l’été dernier à l’OL, Nicolas Tagliafico ne s’attendait sûrement pas à vivre un tel exercice. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le latéral argentin ne veut pas chercher d'excuse et souhaite que cette saison serve de leçon.

Il ne réussit pas toujours tout bien. Il a connu une période de creux durant la deuxième partie de saison, mais Nicolas Tagliafico a pour lui de ne pas faire semblant. Argentin pur et dur, le latéral gauche peut compenser des performances en deçà par une vraie grinta et un dépassement de soi. Ce sont ces qualités qui ont fini par séduire les supporters de l’OL après quelques réticences au moment de son arrivée l’été dernier. En rejoignant le club lyonnais, Tagliafico ne s’attendait lui assurément pas à vivre pareil exercice pour sa première en Ligue 1.

Comme l’ensemble de l’environnement lyonnais, l’ancien de l’Ajax espérait jouer les premiers rôles dans le championnat de France et décrocher une qualification en Coupe d’Europe. Il n’y aura eu rien de tout ça à l’issue de la 38e journée disputée samedi à Nice (3-1). Au moment de faire le bilan, il y a forcément de la frustration chez le champion du monde 2022. "Le football est un monde plein d'excuses et de reproches aux autres. Mais, ne pas atteindre nos objectifs et notre ambition a été, non seulement une grande déception, mais aussi une leçon : pour atteindre nos objectifs, il faut faire le nécessaire, travailler très dur et redoubler d’efforts, a exhorté Tagliafico dans un message publié sur les réseaux sociaux. Nous sommes frustrés, à juste titre, et l'admettre est la seule étape possible pour se rapprocher du succès."

Véritable soldat et à la mentalité mise maintes fois en avant par Laurent Blanc, Nicolas Tagliafico aurait certainement aimé que tous ses coéquipiers suivent le même chemin. À le lire, ce ne fut pas forcément le cas. En tout cas, ce message préventif peut-il laisser transparaitre la volonté de l’Argentin de continuer entre Rhône et Saône ? Sans Europe, son cas devrait alimenter la rubrique des rumeurs dans la case des départs.