OL - Mercato : Pollersbeck vers un retour en Allemagne

Julian Pollersbeck lors de l’Euro U21 en 2017. (Photo by PIOTR NOWAK / AFP)

Prêté pendant six mois à Lorient, Julian Pollersbeck va faire son retour à l’OL à la fin du mois. Néanmoins, le gardien allemand ne devrait pas faire de vieux os. Un retour dans son pays natal serait à l’ordre du jour.

Au moment de la rumeur Kosuke Nakamura, nombreux sont ceux à avoir oublié que l’OL était déjà bien fourni au poste de gardien. Avec Anthony Lopes, Rémy Riou, Kayne Bonnevie, Mathieu Patouillet, Justin Bengui et Julian Pollersbeck sous contrat professionnel, le club lyonnais a un problème de riche à ce poste. Voir un nouveau portier débarqué a de quoi surprendre quand bien même un départ d’un des éléments cités plus tôt venait à se produire.

Ce devrait d’ailleurs être le cas dans les prochaines semaines. D’après le média allemand Kicker, Julian Pollersbeck va mettre un terme à son aventure lyonnaise durant l’été. Actuellement prêté à Lorient depuis six mois, le gardien a avant tout joué les doublures en Bretagne (0 match) et n’a plus vraiment d’avenir à l’OL.

Malgré un contrat jusqu’en 2024 avec le club rhodanien, Pollersbeck devrait retrouver l’Allemagne et un entraîneur qu’il connait bien. Après avoir évolué sous les ordres de Christian Titz à Hambourg, l’ancien international allemand devrait le retrouver du côté de Madebourg en deuxième division allemande. Une porte de sortie bienvenue pour Pollersbeck, qui n’aura joué que 11 match avec l’OL depuis son arrivée en 2020, que pour le club lyonnais, déjà assez fourni au poste.