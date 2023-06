Kosuke Nakamura, gardien du Japon (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Selon le média portugais O Jogo, l'OL aurait formulé une offre pour le gardien international japonais, Kosuke Nakamura. Le portier des Samurai Blue évolue actuellement à Portimonense.

Alors que l'OL est en pleine reconstruction de son organigramme sportif, le mercato semble tout de même avoir commencé. En tout cas, si l'on en croit les informations du quotidien sportif O Jogo. Le média portugais annonce que le club de John Textor a formulé une offre de 3,5 millions d'euros pour Kosuke Nakamura. Le gardien de Portimonense (15e du championnat portugais) dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros et son club ne compte, pour l'instant, pas s'en séparer. L'international japonais (6 sélections) est sous contrat jusqu'en 2025 avec son club qui a repoussé les premières avances de l'OL.

L'intérêt de l'OL pour le portier des Albinegros est étonnant. Le club rhodanien dispose déjà d'Anthony Lopes, auteur de bonnes performances cette saison, mais aussi de Rémy Riou et Kayne Bonnevie qui semble apporter satisfaction à Rémy Vercoutre. De plus, l'OL peut compter sur sa formation à ce poste, puisque Mathieu Patouillet et Justin Bengui s'entraînent régulièrement avec le groupe professionnel.

L'absence de direction sportive et l'avenir très précaire de la cellule de recrutement actuelle ne semblent actuellement pas permettre à l'OL de se pencher sur son mercato.