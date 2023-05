Mercato : Rennes fait le forcing pour Hamari Traoré, pisté par l'OL

Hamari Traoré (Rennes) et Lilian Brassie (Brest) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

En fin de contrat dans quelques semaines, Hamari Traoré n'a encore pas prolongé avec le Stade Rennais. Le club rennais espère toujours y parvenir malgré l'intérêt de clubs comme l'OL.

Il est l'un des noms les plus cités lorsque l'on évoque le mercato lyonnais. Hamari Traoré sera libre le 30 juin 2023 et l'intérêt de l'OL pour le joueur n'est pas nouveau. Cependant, le club rhodanien cherche actuellement un directeur sportif et il est difficile d'imaginer le club recruter maintenant. Le latéral droit représentait l'une des pistes privilégiées de l'ancienne direction pour remplacer Malo Gusto qui retrouvera Chelsea cet été.

Pour en revenir à Hamari Traoré, le joueur du club breton est sorti, à la 83e minute du match face à Monaco, sous une standing ovation du Roazhon Park. Une communion émouvante du joueur avec le public qui ressemblait à des adieux.

Bruno Genesio dément un départ acté

Bruno Genesio ne l'entend pourtant pas de cette oreille et l'ancien coach lyonnais n'est pas prêt à laisser son capitaine partir si facilement. Il ne s'avoue pas vaincu face à l'idée d'un départ. "Si j'ai envie qu'il reste ? Oui, je l’ai déjà dit. Le club est aussi dans cet état d’esprit, a déclaré Genesio après la dernière rencontre à domicile. Après, ce sont des discussions, et c’est normal qu’il y ait des discussions quand on renégocie un contrat, c’est de bonne guerre, c’est comme ça. Rien n’est définitif."

Les Rennais ont donc l'intention de batailler jusqu'au bout afin de garder l'international malien.