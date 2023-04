OL - Mercato : intérêt concret pour Hamari Traoré (Rennes)

Hamari Traoré (Rennes) et Lilian Brassie (Brest) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

À la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine, l’OL aurait fait part de son intérêt à Hamari Traoré. Le défenseur est en fin de contrat à Rennes et attendrait plus de considération du club breton pour prolonger.

La saison n’est pas terminée pour l’OL que les dirigeants lyonnais doivent forcément déjà penser à la prochaine qui se profile. En attendant de savoir si l’Europe sera ou non au rendez-vous durant la prochaine campagne, le club lyonnais va devoir recruter notamment sur le couloir droit de la défense. Avec la vente de Malo Gusto à Chelsea durant l’hiver, Saël Kumbedi est actuellement la seule option. Malgré ses bonnes performances à seulement 18 ans, l’ancien Havrais reste en phase de formation du haut niveau et se doit d’avoir a minima une doublure.

Une offre rennaise loin des attentes de Traoré

La cellule de recrutement s’est déjà mise en recherche de la perle rare capable de venir renforcer le secteur défensif de l’OL. Parmi les noms cochés, celui d’Hamari Traoré. Le latéral doit de Rennes était déjà dans le viseur durant l’hiver et d’après L’Equipe, le club lyonnais entend bien avancer ses pions dans le dossier. Une offre concrète a déjà été faite au joueur breton qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Ce dernier qui aimerait prolonger l’aventure avec le club rennais qu’il a rejoint en 2017. Il dispose d’une offre de prolongation entre les mains, mais bien loin de ses attentes contractuelles et financières. De quoi pousser l’OL à griller la politesse aux Rouge et Noir ?