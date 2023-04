PSG, Toulouse, Strasbourg… l’OL enchaîne à l’extérieur

Castello Lukeba après son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

En allant s’imposer 1-2 à Strasbourg vendredi, l’OL a signé un nouveau succès à l’extérieur. Les Lyonnais n’avaient plus gagné trois fois de suite loin de Décines depuis deux ans.

L’OL est-il plus à l’aise à l’extérieur qu’à domicile sous Laurent Blanc ? Quand les déplacements avaient été une problématique la saison dernière, les voyages loin de Décines sont loin d’être une tare pour les Lyonnais depuis plusieurs mois. Depuis la reprise post-Mondial, l’OL ne s’est incliné qu’à une seule reprise. C’était le 17 février à Auxerre (2-1). En allant s’imposer (1-2) à Strasbourg vendredi soir, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont confirmé cette embellie loin de leur base décinoise en 2023 (7 victoires, deux nuls, une défaite).

Une seule défaite en 2023 à l'extérieur

Le succès alsacien est tout simplement le trois de suite à l’extérieur après les victoires contre le PSG (0-1) et Toulouse (1-2), qui vient juste de remporter la Coupe de France. Une telle série s’était faite rare entre Rhône et Saône ces dernières saisons. Il faut remonter à deux ans pour en trouver la trace. Entre avril et mai 2021, l’OL était allé s’imposer à Nantes, Monaco et Nîmes. Les hommes de Laurent Blanc réussiront-ils le quatre à la suite dans deux semaines à Clermont ? Pour continuer à croire à l’Europe, il faudra presque un sans-faute et cela passe aussi par la maison. Avec de penser à l’Auvergne, l’OL va devoir préparer Montpellier dimanche prochain au Parc OL.