L’OL supporter de Toulouse en Coupe de France ?

Branco van de Boomen face à Johann Lepenant pendant le match Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

À défaut de jouer la finale de la Coupe de France, l’OL devrait supporter Toulouse samedi soir. En effet, le club toulousain pourrait être privé de Coupe d’Europe en cas de victoire. Ayant les mêmes propriétaires que l’AC Milan, le Téfécé pourrait devoir faire l’impasse sur l’Europe comme le veut le règlement de l’UEFA.

Et si la 6e place de Ligue 1 devenait qualificative pour la Coupe d’Europe ? Le cas de figure est encore loin, mais la question pourra se poser en cas de victoire de Toulouse samedi en finale de la Coupe de France. Un succès toulousain propulserait le club d’Occitanie en Ligue Europa. Seulement, un hic pourrait bien venir se mettre en travers de cette possibilité comme avancé par L'Equipe. Détenu par le fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners, le Téfécé partage le même actionnaire que l’AC Milan depuis le 1er juin 2022. Or, les règlements de l’UEFA sont bien clairs quant aux participations européennes.

"Aucun club participant à une compétition interclubs de l’UEFA ne peut directement ou indirectement : détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA, être membre de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA, être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l'administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA, ou détenir un quelconque pouvoir dans la gestion, l'administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA."

Dans les faits, si l’AC Milan se qualifie pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, il y aurait un conflit d’intérêts. Ce cas de figure a déjà été vu avec le RB Leipzig et Salzbourg et avait poussé Red Bull à jouer un tour de passe-passe pour voir les deux formations pouvoir s’affronter. Si Toulouse vient à gagner la Coupe de France, Red Bird Capital va donc devoir revoir ses statuts rapidement au risque d’empêcher Toulouse d’être européen. Si tel est le cas, le ticket glané par les Toulousains reviendrait au 6e de Ligue 1. Le cinquième du championnat de France serait alors qualifié pour la Ligue Europa et le 6e pour sa petite sœur. De quoi pousser encore l’OL à se battre à fond dans cette fin de saison ?