Jeudi, la préfecture du Bas-Rhin a rédigé un arrêté préfectoral interdisant toute personne se montrant comme supporter de l’OL au centre-ville de Strasbourg.

Est-ce l’agression à caractère raciste après la rencontre entre l’OL et l’OM qui a poussé la préfecture du Bas-Rhin à agir ? En tout cas, jeudi, cette dernière a décidé de prendre un arrêté préfectoral en prévision de l’arrivée de supporters lyonnais ce vendredi (21h). Avec notamment les débordements observée lors du match aller avec des affrontements entre supporters de l’OL et forces de l’ordre, la préfecture a décidé d’interdire la circulation et le stationnement des personnes se prévalant comme des fans lyonnais dans le centre-ville et aux abords de la gare centrale.

Cette décision prise à la veille du match a de quoi interpeller mais va pousser les supporters venus du Rhône à faire profil bas jusqu’au abords de la Meinau. L’arrêté préfectoral ne se limite en effet pas seulement au centre ville mais aussi autour de l’enceinte strasbourgeoise. Une façon de limiter les risques de débordements face à des forces policières restreintes en raison des mouvements sociaux récents.