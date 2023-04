Ce vendredi, l’OL se déplace à Strasbourg pour la 33e journée de Ligue 1. S’ils n’avaient pas déjoué contre Nantes, ils auraient pu préparer une finale de Coupe de France et mettre un terme à onze ans de disette.

La Meinau à défaut du Stade de France. Ce vendredi, l’OL se déplace à Strasbourg pour ouvrir le bal de la 33e journée. Les supporters lyonnais auraient largement préféré préparer leurs valises pour monter à Paris. Malheureusement, les hommes de Laurent Blanc ont déjoué en demi-finale de Coupe de France contre Nantes et ont laissé l’occasion d’embellir cette fin de saison qui aurait pu être magique en cas de finale de coupe. Au lieu de ça, l’OL doit se battre contre ses concurrents et lui-même pour tenter d’accrocher une utopique 5e place en fin de saison. Ce vendredi, les Lyonnais ont la possibilité de mettre la pression sur Lille et Rennes en cas de victoire à la Meinau.

Lacazette et Lovren étaient déjà là

Mais en ce 28 avril, c’est bien la déception qui risque de prédominer chez les supporters. Ce jour est un triste anniversaire. Celui des onze ans sans le moindre titre dans la vitrine lyonnaise chez les garçons. Le 28 avril 2012, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren étaient déjà là et soulevaient la Coupe de France face à Quevilly. Ils ne s’imaginaient sûrement pas que onze ans plus tard, l’OL n’aurait pas ajouté de trophées à son palmarès. Les opportunités ont pourtant été là, que ce soit en Coupe de la Ligue, en Coupe de France ou sur la scène européenne. Mais au moment de faire les comptes, l’OL n’a rien gagné depuis onze ans et va vivre une nouvelle saison sans.