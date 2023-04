OL : Blanc parle de la gestion de Jeffinho et Sarr

Après avoir connu des blessures depuis leur arrivée en France, Jeffinho et Amin Sarr sont opérationnels, bien que tout n'ait pas été facile.

Ces dernières semaines, les recrues du mercato hivernal à l'OL n'ont pas été laissés tranquille par les problèmes physiques. Les attaquants, Jeffinho et Amin Sarr ont passé quelque temps au sein de l'infirmerie du club. Pour le premier, il est arrivé blessé de Botafogo (Brésil), ce qui a retardé son adaptation à l'Olympique lyonnais. Manque de chance, pour sa première titularisation face au GF38 (2-1), le joueur s'est également fait mal, malgré son premier but sous les couleurs de l'OL.

En ce qui concerne son coéquipier fraichement arrivé du SC Heerenveen aux Pays-Bas, Amin Sarr connaît une longue période d'adaptation, marquée par une blessure contre le PSG (0-1). Depuis, les deux joueurs sont totalement remis, Jeffinho a même rejoué et livré de bonnes prestations. Au sujet de Amin Sarr, le Suédois a fait son retour dans le groupe lyonnais la semaine dernière, mais n'a pas eu l'occasion de refouler les pelouses.

À l'OL, Blanc accorde du temps

Avant le déplacement à Strasbourg (ce vendredi à 21h), leur coach Laurent Blanc a évoqué leurs cas et n'a pas souhaité leur mettre de pression. Pour lui, il faut un temps d'adaptation et ses joueurs sont sur la bonne voie. "Jeffinho est quand même de mieux en mieux, que ce soit athlétiquement et physiquement. Il avait vraiment besoin de progresser là-dessus. En plus, il était arrivé blessé. L’acclimatation à un nouveau continent, un nouveau pays, nouvelle langue, il faut un peu de temps", a-t-il déclaré à propos de son Brésilien.

"Amin est arrivé avec un problème derrière la cuisse, je pense que ça l’a gêné. On essaye de se faire une place et s’imposer dans son nouveau club et derrière, il se blesse. On n’a pas été épargné par les blessures, notamment musculaires. Ça fait partie d’une saison, mais on a essayé de les gérer au mieux possible. Sur cette fin de saison, on a plutôt notre effectif à disposition", a constaté le technicien français.