OL - Grenoble (2-1) : Lopes à la parade, mais encore des blessures

Anthony Lopes et Castello Lukeba lors d’OL – Grenoble Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Anthony Lopes a été crucial dans la victoire lyonnais face à Grenoble ce mardi (2-1). En revanche, l'OL a vu trois joueurs quitter le terrain diminués et blessés. Découvrez le top et le flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d’OL - Grenoble (2-1) : le rempart Anthony Lopes

Barcola, Tagliafico, Caqueret et même Jeffinho auraient pu prétendre à cette catégorie, mais nous avons finalement privilégié la performance d’Anthony Lopes. Si l’Olympique lyonnais sera jeudi au rendez-vous du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, il doit beaucoup à son gardien. Peu sollicité en première période, il sort les deux arrêts importants aux 5e et 25e minutes. C’est surtout dans le deuxième acte que le portier a brillé, avec de nombreuses parades, en particulier dans le dernier quart d’heure, au plus fort de la pression grenobloise. Il concède un but, mais il ne peut pas grand-chose sur l’action, avec un attaquant esseulé face à lui.

Le flop : les sorties prématurées de Barcola, Jeffinho et Tagliafico

Déjà bien remplie, l’infirmerie de l’OL pourrait accueillir de nouveaux pensionnaires. A la mi-temps, Laurent Blanc a vu sortir Jeffinho, buteur et victime d’une béquille, ainsi que Nicolas Tagliafico, pris de maux de ventre. A la 51e, c’est Barcola qui, à la suite d’un festival technique et un ballon perdu, a fait signe à son banc pour un changement. Visiblement touché à la cuisse, l’ailier a lui aussi cédé sa place prématurément. A quelques jours de recevoir Lorient (dimanche), et dans la foulée se déplacer à Lille (10/03), deux duels capitaux pour la suite de la saison en Ligue 1, l’inquiétude va grandir encore un peu concernant l’effectif lyonnais.