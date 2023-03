OL - Coupe de France : tirage au sort des demi-finales le 2 mars 

La joie des Lyonnais durant OL – Grenoble en février 2023 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France grâce à sa victoire face à Grenoble mardi (2-1), l’OL connaîtra son futur adversaire le jeudi 2 mars.

Il a fallu batailler jusqu'au bout, avec un Anthony Lopes déterminant, mais l'OL est bien dans le dernier carré de la Coupe de France. Mardi, il a dominé Grenoble sur la plus petite des marges, après une première période maîtrisée et un deuxième acte beaucoup plus difficile (2-1). Un succès dans la douleur, mais qui permet à cette équipe de poursuivre son parcours.

Après cette qualification acquise, les Lyonnais se sont encore un peu plus rapprochés du Stade de France. Ils sont désormais à une victoire au prochain tour d’y retourner pour la première fois depuis la finale de la Coupe de la Ligue perdue aux tirs au but contre le PSG en 2020.

La demi-finale le 4 ou 5 avril

Les Rhodaniens attendent maintenant leur futur adversaire, eux qui ont ouvert le bal des quarts de finale. Ils devront patienter jusqu’à jeudi soir (20h50 sur France 3) pour savoir qui ils défieront le 4 ou 5 avril en demi-finales. Dans une saison difficile en Ligue 1, les joueurs de Laurent Blanc s’offrent le droit de rêver à un titre derrière lequel ils courent depuis 2012, une éternité.

Les quarts de finale de la Coupe de France :

OL - Grenoble (2-1)

Nantes - Lens : mercredi 18h15

Toulouse - Rodez : mercredi 18h45

Marseille - Annecy (21h)