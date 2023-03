OL - Grenoble (2-1) : Jeffinho a ramené un peu de samba

Pour sa première titularisation avec l’OL, Jeffinho est passé par tous les états. Virevoltant, le Brésilien a marqué son premier but avant de devoir sortir, touché aux ischios.

Il l’avait annoncé au moment de sa présentation à la presse. Il est de la lignée de ces joueurs brésiliens toujours avec le sourire et qui sont là pour mettre de la bonne humeur dans le vestiaire et sur le terrain. Si la barrière de la langue rend encore son côté bout-en-train limité dans la vie de groupe, Jeffinho a déjà apporté un rayon de soleil sur le terrain. Après avoir pris la température du groupe lyonnais à Auxerre et connu ses premières minutes avec l’OL à Angers, le Brésilien a découvert l’ambiance du Parc OL avec une première titularisation.

La Coupe de France a permis à Laurent Blanc d’innover sur le front de l’attaque et l’ancien de Botafogo était de la partie, sous les yeux de John Textor. L’Américain, qui a enfin vécu une victoire lyonnaise, a dû apprécier le spectacle offert par celui qu’il est allé chercher dans le club corioca à quelques heures de la fin du mercato hivernal. Cela a surtout permis de faire passer un peu mieux la pilule d’une arrivée qui avait tout d’un transfert entre nouveaux bons amis.

Un joueur qui mise sur la rupture et le mouvement

Un mois après avoir mis les pieds entre Rhône et Saône, Jeffinho n’a eu besoin que de 45 minutes pour s’offrir la sympathie de tout un stade et tout un club. Après des débuts retardés à cause d’une blessure et d’un manque de rythme criant, l’ailier a parfaitement rentabilisé son temps passé sur la pelouse de Décines. Face à Grenoble, il a pu mettre en pratique ce qui avait été aperçu à Angers : des prises de balles dans le sens du jeu, des crochets, mais notamment du mouvement, que ce soit avec ou sans le ballon.

Un point sur lequel Laurent Blanc ne va pas faire la fine bouche, l’entraîneur de l’OL ayant encore regretté que "ses joueurs ne créé du mouvement que quand ils ont le ballon". Cette critique, Jeffinho en a été épargné pendant les 45 minutes jouées. "Je pense que c’est un joueur qui va être plaisant à voir, qui va être plaisant pour vous (les journalistes, ndlr) parce qu’il est capable de faire des différences quand il a le ballon, a confié le coach en conférence de presse à l’issue du match. Il sent le football comme souvent avec les Brésiliens. Il a un toucher de balle brésilien, techniquement très intéressant, avec un jeu un peu atypique parce qu’il n’est qu’en reprise d’appui. Il accélère, il freine, il ne tombe pas, il repart. C’est un joueur spectaculaire."

Une première entachée d'une blessure

Dans la tradition des joueurs offensifs brésiliens, il a apporté cette étincelle et variété dans le jeu. Une attitude qui a quelque peu tranché avec celle de Karl Toko-Ekambi, l’ancien propriétaire du couloir gauche lyonnais dans le système en 4-2-3-1. Il faudra bien évidemment attendre pour confirmer toutes ces prédispositions, Laurent Blanc mettant encore en avant une période d'acclimatation à digérer que ce soit sportivement ou culturellement, mais Jeffinho a pour lui d’apporter un vent de fraîcheur. Il l’avait promis et il l’a plutôt bien fait mardi soir en Coupe de France. Le numéro 47 n’a pas rechigné à faire les efforts sur son côté, s’est montré solide (5 duels sur 11 gagnés) et a donc apporté le danger, là où on l’attendait, c'est-à-dire devant le but grenoblois.

Il doit encore apprendre à connaitre ses nouveaux coéquipiers, mais en faisant le break à la 38e minute, Jeffinho s’est enlevé un poids sur les épaules, comme Amin Sarr à Angers, en même temps qu’il terminait son opération séduction avec le public grâce à un enchaînement pirouette - salto pour fêter ce premier but en rouge et bleu. Une célébration qui n’est pas à l’origine de sa sortie dès la pause mais qui rappelle que l’OL a peut-être retrouvé en Jeffinho un peu de samba "do Brazil".