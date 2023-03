OL - Laurent Blanc : "Les joueurs sont réceptifs et ça me plait"

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL n’est plus qu’à une marche du Stade de France. Laurent Blanc regrettait malgré tout le cadeau fait à Grenoble pour relancer un match maîtrisé jusqu’à là.

En voyant l’arbitre assistant ne pas lever son drapeau pour signaler une position de hors-jeu et le tableau d’affichage afficher 2-1 à un quart d’heure de la fin, les supporters lyonnais ont certainement eu tous la même réflexion. Après avoir dominé les débats, l’OL allait vivre une fin de match avec la boule au ventre, avec l’épée Damoclès au-dessus de la tête et la peur d’une égalisation grenobloise. Fort heureusement, les Lyonnais n’ont pas eu à passer par la séance des tirs au but pour valider leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France.

Mais le club rhodanien a encore une fois tout fait pour se rendre la qualification compliquée. Ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire. "Rien ne sera jamais facile pour nous cette saison. Même si on a du déchet, on marque deux buts, on fait des choses bien. À un moment, on peut faire 3-0, et puis on leur donne le but avec cette passe de Maxence (Caqueret) qui remet en jeu l’adversaire… Mais croyez-moi, on donne tout."

"En demi-finales, tout le monde pense au Stade de France"

Dans cette rencontre, l’OL avait pourtant fait ce qu’on attendait de lui contre une formation de Ligue 2. Tuer les espoirs d’un exploit grâce aux buts de Bradley Barcola et Jeffinho en première mi-temps. Avec un break d’avance au bout de 45 minutes, il n’y avait plus vraiment péril dans la demeure, mais on dit souvent que le troisième but dans un match est le plus important. Soit il relance l’adversaire, soit il termine le spectacle. Mardi, au Parc OL, il a relancé les espoirs grenoblois alors que les Lyonnais auraient pu tuer la rencontre avec un peu plus d’efficacité ou d’intelligence de jeu.

Néanmoins, la qualification est là et il ne faut pas faire la fine bouche à la vue de la saison compliquée. "Ce qui me plaît, malgré les difficultés et les blessés, c'est que les joueurs sont réceptifs. Sur l'utilisation du ballon, nous n'avons pas été mal, mais nous aurions pu être plus efficaces, a poursuivi Blanc. L'essentiel est fait et tout le monde est content de cela. Nous aurions pu mettre le 3-0 et tuer le match. Mais je pense que la qualification de l'OL n'est pas imméritée. Il reste quand même un petit étage avant d'aller au Stade de France. Mais en demi-finales, tout le monde y pense." Il faudra désormais attendre jeudi soir (20h50) pour savoir qui sera le dernier obstacle sur la route lyonnaise qui mène jusqu’à Paris le 29 avril prochain.