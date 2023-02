Contre Grenoble ce mardi, l'OL a assuré l'essentiel, à savoir la qualification pour le dernier carré de la Coupe de France (victoire 2-1). Il a aussi perdu sur blessures 3 nouveaux joueurs.

Avec des éléments expérimentés à l’infirmerie, Laurent Blanc a dû composer son 11 avec plusieurs jeunes, notamment au milieu et en attaque. Ces derniers lui ont bien rendu, avec des buts signés Bradley Barcola (24e) et Jeffinho (38e), son premier avec l’OL, lors de la première période de ce quart de finale de Coupe de France contre Grenoble. D’abord contrarié par son adversaire, l’Olympique lyonnais a petit à petit pris le dessus, avec des séquences qui ont enflammé le stade, surtout sur une combinaison entre Jeffinho, Cherki et Barcola, qui aurait pu aboutir à une superbe réalisation acrobatique. A la pause, il menait logiquement 2 à 0, en montrant de belles choses, même si le GF38 a buté deux fois sur Anthony Lopes (4e et 25e).

Un OL encore à deux visages

Mais comme tout ne pouvait pas se dérouler aussi bien, après 51 minutes, le Cévenol avait perdu Nicolas Tagliafico, Jeffinho et Barcola, tous les trois diminués ou blessés. Entré en jeu, Mohamed El Arouch s’est signalé par une frappe, mais un peu trop écrasée (62e). Nettement moins dominateurs, les partenaires de Johann Lepenant ont vu les Grenoblois relancer la rencontre sur une remise involontaire de Maxence Caqueret (2-1, 75e). Bousculés et menacés jusqu’au bout, les Rhodaniens sont malgré tout parvenus à conserver ce petit avantage, même si les 45 dernières minutes laissent un sentiment d’inachevé.

Qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de France, les coéquipiers de Dejan Lovren peuvent tout de même être satisfaits d’avoir assuré ce bon résultat. Néanmoins, si on se projette sur la suite, ils iront à Lorient dimanche sans être totalement rassurés, et avec de nouvelles incertitudes sur quelques joueurs. Une affiche capitale pour cette équipe en Ligue 1 si elle veut espérer revenir sur les talons du top 5.