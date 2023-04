À six journées de la fin du championnat, l’OL reste en course pour un ticket européen. La marge de manœuvre est étroite, mais Laurent Blanc veut y croire. Bien qu’il assure compter sur tout le monde, il ne s’appuie plus que sur un noyau restreint.

Six journées à jouer, six points à rattraper. Dans son désir fou d’aller chercher une place européenne à l’issue de la saison, l’OL voit ses chances d’y parvenir fondre comme neige au soleil. Dimanche dernier contre l'OM (1-2), les Lyonnais ont manqué une belle occasion de revenir sur les basques de Lille et Rennes, mais peuvent mettre la pression vendredi. En jouant en premiers contre Strasbourg (21h), ils peuvent recoller provisoirement à trois points et espérer un faux pas de leurs concurrents.

Pour cette rencontre, Laurent Blanc devrait pouvoir compter sur un groupe au complet même si une incertitude plane au-dessus de Nicolas Tagliafico. Malgré tout, les derniers matchs ont montré que l’entraîneur de l’OL s’appuyait sur un noyau restreint dans ce sprint final. "Je vais répéter ce que j’ai déjà dit. Les joueurs qui sont à ma disposition dans mon effectif aujourd’hui sont bien sûr disponibles pour jouer à Strasbourg, Montpellier ou Reims, a lâché "le Président" mercredi. C’est aussi simple que ça. Je l’ai déjà dit au moins dix fois. Ce n’est pas parce qu’il reste six matchs que ça change quelque chose. C’est comme ça dans tous les clubs."

Des joueurs en fin de contrat cantonnés au banc

Pourtant, contre Rennes, Blanc n’a fait aucun changement. À Toulouse, il en a fait trois dont deux à neuf minutes de la fin. Idem dimanche contre l’OM avec un triple changement dans les dix dernières minutes. Mais à chaque fois, aucune trace de Moussa Dembélé et Jérôme Boateng et une présence intermittente d’Houssem Aouar. Cela veut-il dire que les joueurs en fin de contrat ne font désormais plus partie du projet. Blanc assure que non mais le message est quand même assez clair.

"Jérôme, ça fait un moment qu’il n’a pas joué. Moussa Dembélé, ça fait un moment qu’il n’est pas utilisé et Houssem Aouar également. Tous les joueurs qui sont disponibles à l’entraînement, je suis susceptible de les mettre sur le terrain, car l’équipe reste la chose la plus importante pour moi. Les situations contractuelles sont importantes certes, mais si je juge qu’un joueur peut rendre service sur 5, 10 ou 45 minutes, je le ferai."

Néanmoins, les entrées insipides de certains depuis des semaines semblent avoir vacciné le staff technique dans cette fin de saison.