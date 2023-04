0 changement sous Blanc, une première lors d’OL - Rennes

Face à la dynamique positive de ses joueurs dimanche, Laurent Blanc a préféré ne faire aucun changement. Une première à l’OL sous le règne du coach français.

Thiago Mendes, Jeffinho et Houssem Aouar ont bien enchaîné les aller-retours sous la direction de Cédric Uras dimanche. Ils se sont finalement contentés de regarder leurs coéquipiers inverser le cours du match face à Rennes (3-1). Dans ce dimanche de Pâques, l’heure n’a pas été aux cadeaux pour Laurent Blanc. Très souvent critiqué pour ses choix tactiques durant le fil d’un match et de changements parfois malvenus, l’entraîneur de l’OL a préféré ne faire aucun choix face à Rennes. Ou plutôt, il a fait le choix de ne pas en faire. Pour la 1re fois depuis son arrivée sur le banc lyonnais en octobre dernier, Blanc n’a pas profité des cinq changements qui lui sont autorisés pendant 90 minutes. L’équipe lyonnaise au coup d’envoi a été celle qui a terminé la rencontre dominicale.

Garder la dynamique de la seconde mi-temps

Avec des entrants à l’impact mesuré depuis des mois, Laurent Blanc a-t-il compris que cela était avant tout négatif plus que positif ? L’entraîneur s’en est défendu dimanche après la rencontre. Cette décision n’était pas une punition contre ses remplaçants, mais bien une volonté de garder la dynamique d’équipe qu’il voyait sur le terrain depuis le début de la seconde mi-temps.

"On n’est pas obligé de l’appliquer cette règle des cinq changements. C’est une décision de l’entraîneur et ce que je voyais en 2e mi-temps, je ne me voyais pas faire des changements même si certains étaient fatigués. On fait souvent des changements parce qu’on n’est pas content de certaines choses, mais quand tu es content du comportement, pourquoi faire des changements ? Il y a pleins de réflexions qui viennent, mais la prochaine fois, ce n’est pas dit que je ne fasse pas de changements."

Cet OL - Rennes a été une première dans l’ère Blanc et même s’il s’en défend, cette décision est aussi la preuve que l’effectif, même au complet, reste limité dans la qualité des choix.