Auteur du 3e but lyonnais dimanche, Bradley Barcola a mieux terminé le match qu’il ne l’avait commencé. Coupable d’une perte de balle dangereuse sur l’ouverture du score de Rennes, l’attaquant s’en voulait.

C’est ce qui s’appelle une erreur de jeunesse et Laurent Blanc n’a certainement pas manqué de le rappeler à son groupe et à Bradley Barcola dimanche après-midi. Quand l’OL avait déjà la tête sous l’eau après l’élimination en Coupe de France, le club lyonnais ne s’est pas facilité la tâche en offrant l’ouverture du score à Rennes dès la 10e minute. Revenu défendre pour intercepter une attaque rennaise, Barcola a eu la mauvaise idée de vouloir tricoter devant sa surface et de se faire prendre dans l’étau breton. Résultat des comptes, un ballon perdu, un une-deux entre Gouiri et Kalimuendo et l’ancien Lyonnais ouvrant le score. "Je n’avais pas très bien commencé le match avec cette erreur sur le but de Rennes, a confié Barcola après le match. Donc j’étais content de marquer."

Quand il aurait pu couler mentalement après cette erreur, Bradley Barcola a plutôt fait preuve de caractère. Lyonnais le plus à son avantage à Nantes, l’attaquant s’est encore beaucoup dépensé dimanche au Parc OL. Il a été récompensé de son abnégation avec le but du 3-1 scellant le match à dix minutes de la fin. Avec ce succès, l’OL revient à cinq points de la 5e place. L’ancien de l’AS Buers se dit "que ce n’est pas encore fini, on va tout donner jusqu’à la fin, ne rien lâcher. On sait qu’il y a quelque chose à jouer." La prochaine étape passe par Toulouse vendredi (21h) avec l’obligation de faire un résultat et confirmer cette bonne passe en Ligue 1.