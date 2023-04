OL : Laurent Blanc satisfait par le rendement de Bradley Barcola

Unique buteur contre Paris dimanche, Bradley Barcola commence à se frayer une belle place au sein de l'effectif lyonnais. Laurent Blanc relève notamment ses récentes statistiques.

Ce mercredi face au FC Nantes, Bradley Barcola devrait entamer la rencontre (21h10). Contrairement à Paris, où il s'était assis sur le banc, pas très longtemps, il est vrai, car Amin Sarr a été contraint de sortir à la 23e minute. Ce statut de remplaçant n'a pas empêché le jeune Lyonnais d'offrir un succès plus prestigieux que décisif à son équipe (0-1). Ce but vient aussi récompenser sa forme du moment, lui qui enchaîne les réalisations et les passes décisives depuis plusieurs semaines (respectivement cinq et deux depuis le mois de février). Ces chiffres réjouissent Laurent Blanc.

Mais plus que l'aspect décisif, l'entraîneur rhodanien est aussi séduit par ses qualités athlétiques de vitesse. "C'est un joueur explosif, même si quand on le voit, on ne remarque pas ça naturellement chez lui puisqu'il a toujours cette démarche avec cette gestuelle un petit peu chaloupée. Il va vite, très vite même, il a des accélérations au-delà de 25 km/h. On voit aussi ses statistiques, il en a eu sur le match de Paris, mais pas que. Ces derniers temps, il a des statistiques vraiment de très haut niveau, a souligné le Cévenol. Alors en matière de courses et de jeu, c'est un joueur dont on s'aperçoit que quand il est lancé en profondeur et en mouvement, il arrive à éliminer assez facilement les adversaires par sa vitesse et par sa finesse technique."

"Il faut qu'il travaille un petit peu devant le but"

Néanmoins, Barcola a encore "des axes d'amélioration importants, comme l'a rappelé son coach à l'OL. Il faut qu'il travaille un petit peu devant le but, parce que je ne pense pas qu'il ait encore dans la tête "le buteur". Il aime marquer car tout le monde aime ça, mais il se retrouve souvent au bon endroit, donc c'est déjà pas mal. Après, il faut qu'il ait un peu cet instinct de tueur qu’il n'a pas, mais on le fait déjà travailler devant la cage. C'est tout de même bien ce qu'il fait, en tout cas, à lui de continuer."