Nantes - OL : un match capital, mais…

Alexandre Lacazette, auteur de son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Si bien sûr, l’affiche de ce mercredi entre Nantes et l’OL revêt d’un enjeu crucial pour les Lyonnais, il convient de rappeler, comme l’a fait Laurent Blanc, qu’il s’agit d’une demi-finale, et donc qu’au bout, il restera encore une marche à gravir.

Dans une saison sans Ligue des champions, Ligue Europa ni même Ligue Europa Conférence, l’objectif de la Coupe de France peut rapidement arriver sur la table. Et quand en plus, comme l’OL, vous végétez en milieu de tableau en Ligue 1, alors cela peut sauver votre exercice.

Ce mercredi (21h10), l’Olympique lyonnais se rend à Nantes, dans son incandescente Beaujoire, pour essayer de passer une étape supplémentaire et atteindre le Stade de France. Vous l’avez compris, cette rencontre est bien évidemment déterminante en vue des derniers mois de compétition. Mais il convient d’ajouter une nuance, ce qu’a fait Laurent Blanc mardi face à la presse. “C’est certainement l’affiche la plus importante depuis que je suis là, mais ce n'est pas une finale, a-t-il rappelé. Et j'espère à l'avenir que les matchs importants seront des finales. En tout cas, la base du message sera la même. Il faut être prêt à jouer comme on le veut et l'imposer à l'adversaire.”

L'OL a perdu ses deux dernières demi-finales de Coupe de France

Effectivement, le club rhodanien, qui ambitionne de glaner ce trophée pour la première fois depuis 2012, joue gros en ce 5 avril, mais s’il entend masquer une saison jusqu’ici ratée en championnat, il lui faudra davantage qu’une demi-finale, et même plus qu’une finale pour se racheter.

L’attente qui pèse sur les épaules de ce groupe est donc énorme dans le marasme actuel. “Il y a beaucoup d'excitation. De la pression ? On ne va pas jouer le match avant l'heure car c'est demain (mercredi), a répliqué Anthony Lopes. On va continuer à bien travailler pour aller chercher la qualification en finale. La Coupe, c'est très compliqué. Voir Nantes une nouvelle fois dans le dernier carré, ça prouve qu'ils ont des qualités. Ce sera dur, c'est certain.”

Cette fois, Nantais et Lyonnais devront se départager

Dur, probablement, comme en atteste les deux dernières confrontations entre les deux formations (0-0 et 1-1, la dernière datant du 17 mars). Mais les Canaris connaissent tout de même une vraie période creuse actuellement (aucune victoire sur les quatre précédentes sorties). “Ils ont le titre et veulent le garder. Les deux équipes auront la pression demain, a assuré le Cévenol. J'adore ce genre de match. Il n'y en a pas beaucoup dans un exercice quand vous n'êtes pas en Coupe d'Europe. C'est super intéressant et excitant à jouer.”

Signe que l’attrait des supporteurs pour ce grand rendez-vous est tout de même très fort, la tribune visiteuse sera pleine, et plus de 1 000 fans ont rendez-vous dans l’enceinte nantaise, avec l’aide de l’OL pour l’organisation. “Ce ne sera pas une partie de plaisir, je peux vous le garantir. On aura un parcage plein à la Beaujoire, il faut féliciter nos supporteurs, ça montre l'engouement de tout le monde pour qu'on aille au stade de France, a apprécié Lopes. On fera tout notre possible pour aller chercher cette finale.”

Et comme il l’a ajouté, “la route est encore longue” avant le sacre, même si en éliminant Metz, Chambéry, Lille et Grenoble, l’Olympique lyonnais a considérablement réduit la distance qui le sépare d’un trophée.

Pas d'euphorie dans le groupe

Reste maintenant les deux dernières étapes, ce qui fait dire à Laurent Blanc, même après avoir gagné face au PSG dimanche (0-1), qu’il n’y a aucune euphorie parmi ses joueurs. “Non, il n'y en a pas vu la saison dure que l'on vit. C'est bien d'avoir gagné, mais il faut se remettre en question, a-t-il admis. Et à Nantes, il va falloir être efficace et jouer comme une équipe. C'est ce que j'ai aimé à Paris, cette attitude des joueurs sur le banc, ceux qui ne sont pas entrés. J'ai vu une équipe, ce serait bien de la revoir plus souvent”. Même si lâcher le championnat n’est pas vraiment dans l’ADN du club, il faut aujourd’hui se rendre à l’évidence, les deux dernières cases cochées dans le calendrier sont le 5 et le 29 avril, date de la finale, le reste ne compte plus vraiment.