Ayant obtenu des places supplémentaires, l’OL a pu remplir le parcage visiteurs au stade de la Beaujoire. Mille deux cents Lyonnais sont attendus en Loire-Atlantique mercredi à 21h10.

Dimanche soir, les joueurs de l’OL ont eu la chance de pouvoir fêter le but de Bradley Barcola et la victoire (0-1) contre le PSG face à leurs supporters. Pour le déplacement dans la capitale, 700 inconditionnels du club lyonnais avaient pris place dans le parcage visiteurs du Parc des Princes. L’ambiance était donc festive au coup de sifflet final avec une communion entre supporters et Anthony Lopes et ses coéquipiers. Une répétition générale avant le grand rendez-vous de mercredi ? Tout l’environnement lyonnais l’espère avec une qualification pour la finale de la Coupe de France.

Les Lyonnais savent ce qu’ils ont à faire et n’auront pas l’excuse du manque de soutien populaire. En effet, la ferveur sera bien présente mercredi à 21h10 pour Nantes - OL. Ayant obtenu des places supplémentaires, le club lyonnais avait organisé des voyages en avions et en bus. La demande a été tellement forte que les packs se sont vendus comme des petits pains et l'OL a réussi à attirer 1200 supporters en Loire-Atlantique pour pousser les coéquipiers d’Alexandre Lacazette à aller chercher cette fameuse finale.