Toko-Ekambi règle ses comptes et espère "ne plus rejouer à l'OL"

Karl Toko-Ekambi et Frédéric Guilbert lors d’OL – Strasbourg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Prêté durant l’hiver à Rennes, Karl Toko-Ekambi a choisi de sortir du silence. L’attaquant camerounais règle ses comptes avec l’environnement de l’OL et aurait aimé plus de soutien de l’institution.

Il n’est pas du genre à se montrer bavard et n’était clairement pas l’un des premiers à se presser en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Pendant ses trois ans à l’OL, Karl Toko-Ekambi a soufflé le chaud et le froid au gré d’éclairs de génie et de comportements qualifiés par certains comme en dilettante. L’histoire a partiellement pris fin le 14 janvier dernier et un match contre Strasbourg où le comportement des supporters a été la goutte de trop pour l’attaquant qui désormais "espère ne pas rejouer à Lyon".

Sifflé par une partie du public et remplacé par Laurent Blanc, Toko-Ekambi a craqué au moment de rentrer aux vestiaires et une poubelle en a fait les frais. "C’est de l’énervement. On est des humains, on a des humeurs, s'est confié le Camerounais à So Foot. Quand votre photo est partout dans le stade, en grand, que lorsque vous touchez un ballon, vous êtes sifflé… C’est dommage parce que je trouve que le club a un peu laissé faire. (…) Si l’OL est à cette position, ce n’est pas ma faute. Ce n’est pas celle de Moussa (Dembélé), ni celle de Houssem (Aouar) non plus. C’est celle de tout le monde."

"Ce sont toujours les mêmes profils qui sont pris pour cible"

Pris en grippe par les supporters, Karl Toko-Ekambi a vécu une relation compliquée avec les groupes lyonnais avec notamment les incidents pendant OL - Bordeaux la saison dernière, suivi du doigt posé sur la bouche lors du match suivant contre Montpellier. Un point de non-retour que "ne regrette pas" l’international camerounais, estimant avoir bien trop pris sur lui durant tout ce passage à Lyon.

Passablement remonté, Toko-Ekambi n’y va pas avec le dos de la cuillère et a même des mots forts concernant l’environnement lyonnais qu’il ne souhaite pas décrire comme raciste, mais qui le sous-entend bien avec des joueurs comme Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou Maxwel Cornet pris en grippe. "Je ne veux pas utiliser le mot mais bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le mot fort auquel je pense, mais voilà… Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés."

"J'espère ne pas rejouer à l'OL"

L’atmosphère était donc trop pesante entre Rhône et Saône pour l’attaquant qui n’a pas non plus senti tout le soutien du club. Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc l’ont bien soutenu après Strasbourg mais "KTE" avance que "certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça." Aujourd’hui prêté à Rennes, Karl Toko-Ekambi souhaite retrouver du plaisir. Il ne sera pas du voyage dimanche au Parc OL comme le veut l’accord signé entre les deux clubs. Ce n’est peut-être pas plus mal suite à cette interview. L’ancien Angevin ne parle pas souvent, mais quand il le fait…