OL - Strasbourg : quatre individus condamnés après les violences

Jugés en mars dernier pour les violences ayant éclaté après OL - Strasbourg, quatre supporters ont connu leurs sanctions lundi. Deux ont été condamnés à de la prison ferme, les deux autres ayant écopé de sursis.

C’est une soirée qui avait donné lieu à son lot d’incidents à la mi-janvier dernier. Pour la première de John Textor comme nouvel actionnaire majoritaire du club, l’OL s’était incliné (1-2) face à Strasbourg. Plus que la défaite, c’est l’atmosphère autour de la rencontre qui avait été pointée et fustigée par Jean-Michel Aulas. Au moment de son arrivée au Parc OL, le bus avait été pris à partie par des supporters, des sifflets et banderoles à l’attention de joueurs et de la direction étaient descendus des virages et Karl Toko-Ekambi s’en était pris à une poubelle. Une soirée noire pour l’OL et ce n’est pas le coup de sifflet final qui avait calmé les supporters, au contraire.

Deux ans d'interdiction de stade

Ces derniers avaient tenté de forcer le passage pour aller au contact des joueurs dans les entrailles du stade et il avait fallu une intervention policière pour les en empêcher. Cet affrontement avait donné lieu à la blessure de 13 policiers et l’arrestation de 20 de ces fauteurs de trouble. Lundi, quatre d’entre eux ont été condamnés par le tribunal de Lyon. Deux ont écopé de quatre et six mois de prison ferme, qui se fera sous bracelet électronique. Les deux autres n’ont écopé que de sursis. Tous ont été condamnés à 1500€ d’amende et une interdiction de stade pour les deux prochaines années. De son côté, l’OL a reçu des dommages et intérêts pour son préjudice d’image tout comme le CRS lynché il y a bientôt quatre mois.