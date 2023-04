Benoît Bastien au sifflet d’OL - Rennes dimanche (13h)

Quatre jours après une demi-finale, qu’on espère victorieuse, à Nantes, l’OL retrouvera le championnat. Dimanche, Rennes prendra ses quartiers au Parc OL à 13h dans un match de la 30e journée dirigé par Benoît Bastien.

Quelle sera l’ambiance au Parc OL dimanche en début d’après-midi ? La joie d’avoir vu les Lyonnais se qualifier pour une première finale depuis 2012 ou la déception et les sifflets pour accompagner une fin de saison désormais sans enjeux ? Il faudra attendre le résultat de la demi-finale Nantes - OL mercredi (21h10) pour se faire une première idée. Ce qui est certain est que les joueurs de Laurent Blanc vont vite retrouver la Ligue 1 après la Coupe de France. Quatre jours après le déplacement en Loire-Atlantique, les Lyonnais seront de retour au Parc OL pour la 30e journée du championnat. Un match toujours attendu avec la réception de Rennes et le retour de Bruno Genesio entre Rhône et Saône.

4e match de l'OL arbitré par Benoit Bastien

Dans cette affiche de début d’après-midi (13h), l’OL pourrait bien revenir à trois points du club breton en cas de victoire dominicale. Pour arbitrer cette confrontation, Benoit Bastien sera de retour au Parc OL après avoir lancé les hostilités en août dernier contre Ajaccio lors de la 1re journée. Ce sera au total la quatrième fois cette saison après les déplacements à Lens et à Lille, dernièrement. Mr Bastien sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu tandis que Guillaume Paradis s’occupera des changements. La responsabilité de la VAR a, elle, été confiée à Thomas Leonard et Christian Guillard.