OL : seule la qualification sera belle à Nantes

Fort du succès au Parc des Princes dimanche, l’OL avance avec confiance à Nantes mercredi. Dans cette demi-finale de Coupe de France, les Lyonnais sont au pied du mur. Seule une qualification pourra commencer à sauver leur saison.

Après des mines frustrées ces derniers temps à la sortie des matchs, les Lyonnais avaient enfin retrouvé le sourire dimanche soir. Quand rien n’était vraiment attendu de ce déplacement à Paris, l’OL a peut-être livré son meilleur match de la saison face au PSG. En plus de la prestation collective aboutie, les Lyonnais ont réussi à y intégrer les trois points et une victoire de prestige au Parc des Princes (0-1). À l’heure de préparer une demi-finale de Coupe de France, le club lyonnais ne pouvait rêver meilleur scénario. "Je pense qu’on a été très costaud, il faut vraiment louer l’état d’esprit et le collectif qu’il y a eu, a souligné Anthony Lopes après le match. On a été plutôt bons, mais ça reste trois points. Il va falloir avancer parce qu’on a un match très important mercredi. Je pense qu’on le prépare de la meilleure des manières possibles."

Un match en partie déterminant pour la saison prochaine

La série d’une défaite sur les 13 derniers matchs continue entre Rhône et Saône et l’OL compte bien laisser ce compteur de revers à seule unité mercredi à la Beaujoire. Si le succès à Paris est forcément de prestige, il est presque anecdotique dans la semaine "excitante" qui attend Laurent Blanc et ses joueurs. Dans une semaine à l’européenne avec trois matchs, le plus important se joue mercredi à 21h10. En entrant sur la pelouse de la Beaujoire, les Lyonnais ont un objectif des plus simples : se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

Les supporters lyonnais aimeraient logiquement l’acquérir avec la manière, mais dans cette saison en dedans, seul le billet pour Paris aura de l’importance au coup de sifflet final. Avec la confiance acquise contre le PSG, les voyants sont au vert. "L’OL vient de gagner au PSG en faisant un bon match donc la confiance est multipliée par deux. Si tu t’enflammes avant le match, tu peux perdre le match avant de le jouer, a noté Romain Dedola, invité de Tant qu'il y aura des Gones lundi. Ils savent ce qu’ils ont à faire à Nantes. Ils savent qu’ils doivent gagner, ils sont obligés. Si tu veux prétendre à l’Europe, tu es obligé de gagner Nantes."

Une fin de saison très longue en cas d'élimination

Dans cette saison faite de montagnes russes, la perspective de la rechute n’est pas à écarter avec cette formation lyonnaise capable du meilleur comme du pire. Néanmoins, l’enjeu est tellement important qu’on voit mal les Lyonnais prendre cette demie avec trop de confiance ou par-dessus la jambe. Les joueurs de Laurent Blanc ont trop à gagner et surtout à perdre à Nantes pour se laisser griser par le succès parisien. Anthony Lopes a rapidement joué les gardes-fous dimanche et la bête blessée que sont les Canaris après leur revers contre Reims (0-3) vont vite les rappeler à leur mission.

Car oui, ce déplacement est bel et bien une mission pour garder la flamme d’une fin de saison à enjeux et qui peut mettre fin à une décennie de disette. En revenant à l’OL, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette voulaient gagner quelque chose avec leur club formateur. Mercredi, ils ont l’occasion de s’en rapprocher un peu plus. Avec cet ADN OL qui forme l’effectif de Laurent Blanc, on peut au moins se dire que la motivation ne sera difficile à aller chercher chez ces joueurs.

Un engouement populaire

Depuis trois mois, un renouveau est noté dans le vestiaire lyonnais malgré des prestations frustrantes et des résultats qui ont eu pour effet de résigner les supporters à une qualification européenne par le championnat. Ce renouveau incarné par la jeunesse lyonnais ne sera validé que par une grande performance à Nantes. Quand l’OL cherche à créer une osmose au sein de toutes les strates du club, une qualification rapprocherait encore un peu plus les joueurs et leurs supporters.

À la Beaujoire, ils seront 1200 à pousser pour espérer revivre une soirée magique le 29 avril au Stade de France. Avec sa victoire à Paris, l’OL "n’a encore rien fait" dans son objectif prioritaire comme l'a rappelé Laurent Blanc, mais l’espoir est décuplé et c’est toute une ville qui trépigne d’impatience. En évitant de penser au scénario catastrophe et une fin de saison en roue libre.