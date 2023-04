Comme chaque lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est revenue sur l’actualité de l’OL. Au programme ce lundi avec Romain Dedola comme invité, il a été question de la victoire contre le PSG mais surtout de la demi-finale de Coupe de France mercredi contre Nantes (21h10).

Pas de Nicolas Puydebois ce lundi sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" mais votre émission était bien au rendez-vous à partir de 18h. Il faut dire que l'actualité de l'OL est chargée. Entre le match à Paris dimanche soir et celui à venir mercredi à Nantes, les hommes de Laurent Blanc n'ont pas trop le temps de tergiverser et d'être trop euphoriques. Pour ce nouveau numéro de votre émission, Razik Brikh était accompagné par David Hernandez, journaliste d'Olympique-et-Lyonnais, et d'un invité Romain Dedola. Avec le milieu de terrain de Hauts-Lyonnais (N3) et ancien du centre de formation de l'OL, l'équipe de TKYDG du jour est revenue dans un premier temps sur la performance lyonnaise contre le PSG.

Une victoire (0-1) au Parc des Princes bonne pour le moral alors que se profile la demi-finale de la Coupe de France contre le FC Nantes. Ce duel contre les Canaris a logiquement occupé l'essentiel du débat avec ce sentiment d'obligation de revenir entre Rhône et Saône avec la qualification en finale en poche. Dans la troisième partie de l'émission, les intervenants se sont mis à la place de Laurent Blanc et ont cherché à savoir quel système serait le plus adapté pour mettre à mal le bloc nantais. Tout ce joli monde s'est ensuite quitté avec la traditionnelle "boîte à questions".