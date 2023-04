Mercato : Saël Kumbedi bientôt prolongé par l’OL ?

Kylian Mbappé touché après un contact avec Saël Kumbedi lors de PSG – OL(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Recruté cet été, Saël Kumbedi a bien réussi son adaptation à l’OL. Face aux belles performances du jeune latéral, le club lyonnais voudrait blinder son contrat qui s'étend jusqu’en juin 2025.

Il a scotché tout le monde dimanche soir au Parc des Princes. Malgré son jeune âge (18 ans), le poids d’une telle affiche contre le PSG a glissé sur Saël Kumbedi. Dans un rôle de piston droit, il a dû contenir les appels de Kylian Mbappé et les velléités offensives de Nuno Mendes. Il s’en est plus que bien sorti, ayant eu les honneurs d’être considéré comme le top de ce match pour la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais. En l'absence de Malo Gusto, les supporters lyonnais ne sont pas si inquiets de la date de retour du futur joueur de Chelsea, Kumbedi ayant convaincu depuis son arrivée.

L'OL ne veut pas se retrouver coincé

Manquant certes d’expérience par son jeune âge et de ses six matchs de Ligue 2 avant de rejoindre l’OL à l’été 2022, Saël Kumbedi a séduit par ses qualités de contre-attaquant. C’est lui qui délivre la passe pour Bradley Barcola dimanche au Parc des Princes. À cette volonté d’aller de l’avant comme l’avait prouvé son doublé en finale de l’Euro U17 l’été dernier, l’ancien Havrais y ajoute un état d’esprit de guerrier qui a convaincu tout le monde d’après Foot Mercato. N’ayant signé "que" jusqu’en 2025 à son arrivée, Saël Kumbedi devrait être récompensé avec une prolongation qui irait jusqu’en juin 2027. Une façon aussi pour l’OL de sécuriser un joueur à fort potentiel et de ne pas revivre l’épisode Gusto.