Avant de recevoir l’OL, Nantes chute lourdement contre Reims

A trois jours de la demi-finale de la Coupe de France, le FC Nantes ne s’est pas forcément rassuré. Les Canaris se sont lourdement inclinés à domicile contre Reims (0-3).

Est-ce de bon augure pour l’OL ou faut-il craindre un sursaut d’orgueil mercredi ? À trois jours de la demi-finale de la Coupe de France, le FC Nantes s’est lourdement incliné face à Reims à la Beaujoire (0-3). En pleine course pour le maintien, Antoine Kombouaré avait choisi de mettre son équipe-type contre les Rémois et c’est finalement une démonstration rémoise qui a eu lieu ce dimanche. Bien évidemment, le contexte de la Coupe fait que tirer des renseignements de ce revers n’a pas vraiment d’intérêt, mais dans sa recherche de confiance avant un rendez-vous capital, le tenant du titre aurait certainement voulu éviter une telle débâcle face à son public.

Girotto a miraculeusement échappé à un rouge

En l’espace de deux minutes, les Canaris ont pris l’eau sur deux frappes d’Alexis Flips (38e et 39e). Marshall Munetsi est lui venu porter le coup de grâce aux coéquipiers de Ludovic Blas juste avant l’heure de jeu (58e). Dans ce revers, Antoine Kombouaré peut s’estimer heureux en vue de la Coupe de France mercredi. En posant une semelle sur le tibia d’un Rémois, Andrei Girotto n’a pris qu’un carton jaune quand le rouge semblait logique et ne manquera donc pas la demie contre l’OL. Un moindre mal pour les Canaris qui glissent dangereusement au classement. Avec cette défaite, ils n’ont plus que quatre points d’avance sur la zone rouge et Auxerre, vainqueur de Troyes samedi.