L’OL Reign s’offre un premier succès cette saison

Bethany Balcer lors de OL Reign – San Diego Waves (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Battu pour la 1re journée de NWSL, l’OL Reign s’est rattrapé à New-York. La franchise de Seattle s’est imposée face au Gotham FC (0-2).

Il y avait eu du retard à l’allumage le week-end dernier. Pour son entrée en matière dans cette nouvelle saison de NWSL, l’OL Reign avait mordu la poussière. Sur le terrain de Washington, les joueuses de Laura Harvey avaient été battues sur la plus petite des marges mais avaient surtout lancé leur saison de la pire des manières possibles. Cet accroc a été réparé samedi pour le deuxième déplacement en deux matchs. Opposée au Gotham FC, la franchise de Seattle a signé son premier succès de la saison (0-2).

Toujours sans Megan Rapinoe, l’OL Reign a pris le meilleur sur la formation new-yorkaise à la demi-heure de jeu. Sur un bon service de Rose Lavelle, Jessica Fishlock est venue tromper Smith pour ce premier but de la saison pour la franchise de l’OL Groupe. Dans une rencontre équilibrée, c’est l’efficacité de l’OL Reign qui a fait la différence et le but du break de Bethany Balcer juste après l’heure de jeu (62e) a parachevé le succès. Avec ces trois points, l’OL Reign remonte à la 5e place du classement, juste devant leur adversaire du soir.