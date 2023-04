PSG - OL : Blanc va retrouver le Parc des Princes, sept ans après

Revenu en Ligue 1 en octobre dernier, Laurent Blanc va retrouver le Parc des Princes pour la première fois depuis 2016. Mais ne comptez pas sur l’entraîneur de l’OL pour tomber dans la nostalgie.

Quand les débats viennent à parler d’un joueur, on dit souvent que son importance est visible quand il est absent. Chez les entraîneurs, ce sont finalement les éléments vécus après par les clubs et les supporters qui rendent justice au bilan des prédécesseurs. Laurent Blanc en a fait l’expérience avec le PSG. Ayant quitté le club parisien en 2016 sur un titre de champion, mais surtout une élimination contre Manchester City en Ligue des champions, il avait payé ce revers européen, quelques semaines après une prolongation de contrat. Sept ans après, les échecs de ses successeurs ont finalement permis de se rendre compte de ce PSG version Blanc. Peut-être le plus séduisant de l’ère QSI au final.

Ce dimanche, Laurent Blanc va faire son retour pour la 1re fois au Parc des Princes depuis son éviction à la fin de la saison 2015-2016. "Je n'y suis plus retourné depuis pas mal de temps, mais ça fait toujours plaisir de revenir au Parc, confiait Blanc vendredi. Cela fait partie des bons souvenirs, même si j'y ai connu des défaites douloureuses (NDLR : le fameux France - Bulgarie de 93). C'est un de mes stades préférés." Pas vraiment réputé pour faire dans la nostalgie, Laurent Blanc ne s’est pas plus attardé que ça sur ce retour dans la capitale.

"J'ai gardé quelques contacts"

Sept ans après, l’accueil ne sera pas celui d’un hommage de la part du club parisien ni des supporters, mais le temps a permis à Blanc de gagner la légitimité qu’il méritait au moment de son passage. Dimanche, ils seront deux Parisiens à avoir évolué sous les ordres du Cévenol avec Verratti et Marquinhos, Kimpembe étant absent. Le club qu’il avait laissé en 2016 a bien changé, s'étant bien plus "starifié", mais Blanc n’est pas du genre à regarder dans le passé. "Des contacts depuis mon départ ? Peu, mais j'en ai gardé certains, oui, avec quelques joueurs aussi, admet-il. J'ai rencontré des gens très professionnels qui sont encore au club et avec qui on échange un peu. C'est toujours un plaisir de les rencontrer."

Le départ avait été brutal en 2016 et a forcément laissé quelques séquelles même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis sept ans.