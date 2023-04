Le PSG avec Marquinhos mais sans Sergio Ramos contre l’OL

Pour ce premier match après la trêve internationale, Christophe Galtier doit faire avec quelques absences. En plus de Neymar, Mukiele, Kimpembe et Soler, l’entraîneur du PSG ne pourra pas compter sur Sergio Ramos contre l’OL.

À l’image de l’OL avec Anthony Lopes et Maxence Caqueret, le PSG voulait attendre le dernier moment pour prendre une décision concernant Sergio Ramos. Absent de l’entraînement vendredi, le défenseur espagnol est toujours en délicatesse avec son mollet. Il avait dû faire l’impasse sur le match de Rennes avant la trêve et manquera aussi le rendez-vous contre l’OL, dimanche (20h45). L’ancien du Real Madrid ne fait pas partie du groupe retenu par Christophe Galtier et rejoint Neymar, Mukiele, Kimpembe et Soler dans la liste des blessés parisiens.

Messi bien présent

Malgré cette mauvaise nouvelle, Galtier peut se féliciter de voir deux cadres revenir pour cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1. Absent lors des derniers matchs du PSG, Achraf Hakimi avait fait son retour pendant une heure avec le Maroc lors de la trêve et est donc parfaitement remis. C’est aussi le cas de Marquinhos qui revient dans le groupe. Le Brésilien avait été touché aux cotes avant la trêve et n’avait pas participé au dernier match contre Rennes. Il fait ainsi son retour et devrait être aligné d’entrée face à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.