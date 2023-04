La joie des U17 après un but lors d’OL – FBBP01 (crédit : David Hernandez)

Malgré les absences de Molebé et Meyo, les U17 de l’OL se sont assurés une victoire tranquille (3-0) contre Dijon. Avec un doublé de Bahlouli, les Lyonnais conservent la tête du classement.

Ils avaient beau devoir faire sans 24 de leurs 65 buts cette saison avec les absences d’Enzo Molebé et Bryan Meyo, les U17 de l’OL ont parfaitement su gérer ces deux forfaits ce samedi midi à Meyzieu. Sur l’un des terrains du centre formation, les Lyonnais ont pris le meilleur (3-0) sur Dijon, huitième de la poule avant le coup d’envoi. Après Boura et Pedro Vanga en attaque au coup d’envoi, les joueurs d’Amaury Barlet ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence. L’entrée de Djibrill Bahlouli, le dernier de la fratrie, a permis de débloquer la situation juste après le retour des vestiaires.

Un coup-franc magnifique pour Pedro Vanga

En l’espace de huit minutes, l’OL a réussi à faire le break et ainsi à s’éviter un deuxième acte compliqué. Après avoir ouvert la marque par Bahlouli (50e), la formation lyonnaise a inscrit un deuxième but à la 58e sur un magnifique coup-franc de Pedro Vanga. Le doublé de Bahlouli en fin de match (90e) est venu parachever ce succès tranquille des Lyonnais. Avec 54 points, ces derniers conservent la tête du classement dans leur poule devant Strabourg, vainqueur dans le même temps de Sochaux. Ils se rapprochent surtout encore un peu plus des play-offs. Prochain rendez-vous le dimanche 16 avril avec un déplacement à Nancy.