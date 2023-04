OL - National 2 : la réserve joue gros dans la course au maintien

Ce samedi (20h), la réserve de l’OL reçoit Louhans-Cuiseaux au centre d’entraînement de Décines. Face à un concurrent direct au maintien, les Lyonnais doivent lancer leur série de matchs couperets en avril.

Le match à Grasse a laissé un goût de frustration dans les rangs lyonnais. En accrochant (3-3) l’un des leaders de la poule C de National 2, la réserve de l’OL a pourtant fait un gros coup. Néanmoins, il y avait la place pour prendre plus qu’un point, d’autant plus que le club lyonnais s’est retrouvé de nouveau relégable à l’issue de cette 22e journée. Préférant surfer sur le positif de ce déplacement dans le sud de la France, Gueïda Fofana a préparé le rendez-vous plus qu’important qui attend ses joueurs ce samedi à Décines. Pour le compte de la 23e journée, l’OL reçoit Louhans-Cuiseaux (20h) à la maison. Un match qui a son importance dans la course au maintien puisque l’ancien pensionnaire de Ligue 2 n’a que deux points de retard sur l’OL.

Pour ce match déterminant qui doit lancer une série contre Saint-Priest ou Alès, autres concurrents dans ce mois d’avril, l’OL peut compter sur certains retour. Touché à la cheville, Achraf Laaziri a de nouveau pris part aux entraînements cette semaine tout comme Mohamed El Arouch, victime d’un coup sur la cheville lors de la dernière journée. Mamadou Sarr, Mathieu Patouillet, Philippe Boueye sont également revenus de sélection ainsi que Chaïm El Djebali, retenu avec la Tunisie pour les matchs de qualification de la CAN.