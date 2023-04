Trois jours après l’élimination en Ligue des champions, l’OL se relance dans le bain du championnat dimanche (12h45). Pour ce rendez-vous face au Havre, Sonia Bompastor a convoqué les mêmes joueuses que face à Chelsea. Seule la jeune gardienne Marine Bosse n’est pas retenue.

Ce n’est pas pour cette raison que le club avait pris cette décision, mais finalement le scénario du match a rendu cette initiative certainement un peu plus bénéfique. Plutôt que de rentrer à Lyon vendredi pour repartir au Havre, Sonia Bompastor et son staff avaient décidé avant le retour contre Chelsea de prendre directement la direction de la Normandie après le match de Ligue des champions. L’élimination cruelle a eu pour incidence une cohésion de groupe renforcé avec ces deux jours de plus vécus ensemble par les Fenottes au Havre. Car oui, après la désillusion européenne, l’OL n’a pas forcément le temps de ruminer avec une 17e journée qui intervient seulement trois jours après.

Pour cette rencontre contre Le Havre (12h45), il n’y a pas de surprise dans le groupe convoqué par Sonia Bompastor. Ayant toutes pris la direction des terres normandes, les convoquées pour Chelsea le sont aussi pour le match de championnat. Un seul nom manque par rapport à celui qui avait fait le voyage à Londres mercredi. Présente pour la première fois dans le groupe professionnel jeudi, Marine Bosse a, elle, repris la direction de Lyon pour évoluer avec les U19. Ayant ressenti une gêne au mollet la veille du match contre Chelsea, Eugénie Le Sommer est bien présente. Reste à savoir si, avec son retour en sélection, un risque sera pris par le staff lyonnais pour l’attaquante…

Le groupe de l'OL contre Le Havre : Endler, Belhadj - Bacha, Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath, Cayman - Benyahia, Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Cascarino, Le Sommer, Hegerberg, Bruun, Malard