Absente des listes depuis avril 2021, Eugénie Le Sommer a été rappelée dans la première liste d’Hervé Renard. Le sélectionneur des Bleues a justifié ce retour.

Elle n’avait jamais perdu espoir et en avait même pris une dose supplémentaire depuis l’annonce du départ de Corinne Diacre il y a quelques semaines. Bannie des Bleues depuis avril 2021, Eugénie Le Sommer continuait d’espérer à un retour en sélection. L’attaquante de l’OL a été entendue puisque pour sa première liste, Hervé Renard a fait appel à elle pour les deux rendez-vous amicaux d’avril.

Questionné sur le retour de Le Sommer dans le groupe français, le nouveau sélectionneur a mis en avant l’expérience de la Bretonne, à quelques mois de la Coupe du monde 2023. "Mon message est très clair avec Eugénie : elle a une expérience incomparable, a-t-il tenu à rappeler concernant l'attaquante lyonnaise. On a vraiment besoin de son expérience et de son intelligence dans le jeu. Cela a été un plaisir de discuter avec elle, j’ai hâte de la voir à l'œuvre. Comme on dit : 'welcome back' !"

Bien moins décisive (7 buts en 25 matchs) avec les Fenottes que par le passé, Eugénie Le Sommer retrouve donc les Bleues et peut-être une confiance qui lui faisait défaut ces dernières mois. En retrouvant l’équipe de France, elle a aussi la possibilité d’améliorer encore un peu plus son total de buts, elle qui est déjà la meilleure buteuse de l’histoire de la sélection.