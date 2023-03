Eugénie Le Sommer (OL) se remet à croire aux Bleues

Avec l’éviction de Corinne Diacre, les cartes risquent d’être redistribuées en équipe de France. Placardisée depuis plus d’un an, Eugénie Le Sommer n’a pas fait une croix sur un retour avec les Bleues.

Malgré les dires de Jean-Michel Aulas vendredi après la demi-finale de Coupe de France, l’annonce du nouveau sélectionneur n’est toujours pas actée. Sauf énorme surprise, ce sera bien Hervé Renard qui prendra place sur le banc de l’équipe de France féminine pour les mois à venir. Seulement, l’ancien coach de Sochaux doit encore se libérer de son contrat avec l’Arabie Saoudite. Chose qui ne semble pas aisée à première vue. Quoi qu’il en soit, le départ de Corinne Diacre doit apporter un nouveau souffle dans les rangs français avec la perspective de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande l’été prochain.

Nouveau coach dit aussi cartes redistribuées. Les placardisées d’un jour pourraient bien revenir en grâce dans les semaines à venir. On pense bien évidemment à Amandine Henry qui avait fait les frais de sa sortie médiatique sur Diacre en 2020 ou encore d’Eugénie Le Sommer. Interrogée sur la situation chez les Bleues qu'elle n'a plus rejointes depuis plus d'un an, l’attaquante de l’OL n’a "pas été surprise par le départ" de la sélectionneuse. Se voit-elle désormais de nouveau un avenir en sélection ? "J’ai toujours eu l’espoir, a-t-elle déclaré à nos confrères de L’Equipe. J'ai envie d'être sélectionnée pour mes performances. Peut-être qu'il va y avoir un nouvel élan. J'ai toujours dit que mon objectif était de continuer à jouer en équipe de France. J'espère pouvoir le faire."

Avec un secteur offensif riche, Eugénie Le Sommer doit performer avec l’OL. Pressentie pour être titulaire contre Chelsea, la Bretonne a une belle vitrine pour se mettre à évidence.