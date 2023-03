OL - Chelsea : Le Sommer seul changement par rapport à Fleury ?

Cinq jours après avoir décroché une place en finale de Coupe de France, l’OL retrouve la Ligue des champions. Contre Chelsea, Sonia Bompastor devrait miser sur l’expérience d’Eugénie Le Sommer plutôt que la jeunesse de Vicki Becho.

Elle n’est pas née de la dernière pluie. Cinq jours après avoir décroché une place en finale de la Coupe de France, Sonia Bompastor sait pertinemment que le rendez-vous contre Chelsea ce mercredi est celui qui est le plus attendu par les supporters lyonnais, mais aussi ses joueuses. L’odeur de la Ligue des champions transcende forcément et la réception du club londonien est cochée depuis l’annonce du tirage. Si se qualifier en finale de la coupe nationale était forcément un objectif de la saison, cette dernière se joue en grande partie ce mercredi au Parc OL (18h45).

Pour ce rendez-vous contre Chelsea, Sonia Bompastor devrait miser sur la continuité. Plutôt satisfaite du 4-4-2 losange, l’entraîneure de l’OL devrait insister sur ce système avec notamment un entrejeu à densifier face à l'impact londonien. Avec le retour de ses cadres, Bompastor n’a pas forcément matière à changer son équipe-type, mais elle pourrait bien être amenée à effectuer un changement par rapport à la formation qui a commencé contre Fleury vendredi dernier. Sur le banc en Coupe de France, Eugénie Le Sommer pourrait bien faire parler son expérience aux côtés de Delphine Cascarino en lieu et place de Vicki Becho. Avec les retours de Malard et Hegerberg sur le banc, Sonia Bompastor retrouve des munitions offensives et ne devrait pas s’en priver en cours de match pour appuyer là où ça fait mal.

La composition probable de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Damaris, Däbritz - Marozsan - Cascarino, Le Sommer