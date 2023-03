Dans un Parc OL qui sonnait malheureusement creux, l’OL n’a jamais douté contre Fleury (2-0). Victorieuses de Franciliennes, les Fenottes retrouvent la finale de la Coupe de France, trois ans après la dernière en 2019-2020.

Il y aura bien une équipe de l’OL en finale de la Coupe de France. En attendant de savoir si les joueurs de Laurent Blanc prendront le meilleur sur Nantes le 5 avril prochain, les Fenottes ont montré la voie à leurs homologues. Dans ce lever de rideau organisé ce vendredi au Parc OL, les joueuses de Sonia Bompastor n’ont pas eu le temps de trembler. Une semaine après avoir triomphé de Fleury en championnat, l’OL a récidivé en Coupe de France, mais avec bien moins de difficulté. Après avoir été éliminées en huitièmes la saison dernières, les Lyonnaises seront bien au rendez-vous de la finale le 13 mai prochain (16h) à Orléans. La 14e de l'histoire du club lyonnais.

Dans un Parc OL qui sonnait logiquement creux au coup d’envoi avec cette rencontre programmée à 17h30, il ne fallait pas être en retard pour les plus fidèles des Fenottes. Après seulement une minute de jeu, Delphine Cascarino a manqué le cadre sur sa frappe du gauche, mais a lancé les festivités dans cette demie. En l’espace de trois minutes, Sonia Bompastor a pu souffler un bon coup. Bousculées la semaine dernière, ses joueuses se sont rendues le match facile avec deux buts avant la 10e minute.

14e finale de Coupe de France pour l'OL

Titularisée en attaque, Vicki Becho a bien rendu la confiance donnée par son entraîneure. En centrant pour Vanessa Gilles, elle a permis l’ouverture du score de Lindsey Horan sur un joli ciseau (7e). Trois minutes plus tard, la jeune Lyonnaise faisait le break sur un caviar de centre de Dzsenifer Marozsan (2-0, 10e). Son premier but au Parc OL. Un écart de deux buts bienvenu quand on connait le calendrier qui attend l’OL dans cinq jours.

Avec le retour de la Ligue des champions contre Chelsea dans cette même enceinte qu’est le Parc OL mercredi prochain (18h45), Bompastor a pu jongler avec les temps de jeu avec trois changements à l'heure de jeu. Forcément, avec l'avance rapide, l'OL s'est contenté de gérer face à une équipe de Fleury qui n'a clairement pas eu les solutions offensives pour proposer quelque chose même à 2-0. Damaris a mis à contribution Heil (54e) après un jeu à trois avec Horan et Carpenter tout comme Van de Donk (83e). Les Fenottes n'ont clairement pas eu besoin de forcer et auraient pu corser l'addition à cinq minutes de la fin avec une tête de Renard sur la barre.