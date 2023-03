L'OL montre "une marque de confiance" à Abily et Bompastor

Entre Sonia Bompastor, Camille Abily et l’OL, l’histoire va continuer. Les deux entraîneures ont prolongé jusqu’en juin 2025 avec le club lyonnais. Une marque de confiance alors que les Fenottes entament une période charnière de leur saison.

En l’espace d’une saison et demi, elles ont mis tout le monde d’accord. Débarquées sur le banc de l’OL au moment où la formation lyonnaise allait vivre pour la première fois depuis longtemps une saison sans le moindre trophée, Sonia Bompastor et Camille Abily ont fait plus que redresser la barre. Pour sa première saison ensemble sur le banc, le duo d’anciennes joueuses a ramené les Fenottes sur le toit national et européen. Si la qualité du jeu peut encore être perfectionné, l’OL a retrouvé le goût du succès avec Bompastor et Abily. Sans surprise et malgré les rumeurs d’un possible intérêt pour le banc de l’équipe de France, le duo a prolongé jusqu’en 2025 avec l’OL. Une marque de confiance alors que les Lyonnaises vont attaquer à partir de ce vendredi une période charnière de leur saison.

"On est super heureuses d’être là. Aujourd’hui, on est là, un jour, ce sera quelqu’un d’autre qui prendra le relai. On veut que le club continue à performer avec ou sans nous, a déclaré Camille Abily au moment de sa prolongation. C’est une marque de confiance de la part du club de nous signer avant les grandes échéances. Ça montre qu’ils ont confiance et qu’ils sont satisfaits de notre travail. On a confiance en nous aussi et on connait nos qualités et nos défauts, donc on doit encore progresser dans certains domaines, mais on fait un travail qui est cohérent. C’est une marque de confiance, mais ça ne nous enlève pas la pression de vouloir gagner, car on est des compétitrices."

Vainqueur la Ligue des champions et du championnat de France la saison dernière, le duo Bompastor - Abily n’a pas réussi à accrocher la Coupe de France. En plus de conserver leur titre national et européen, les Fenottes veulent faire le triplé. Cela passe déjà par une victoire ce vendredi (17h30) au Parc OL contre Fleury.