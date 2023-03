Ligue 1 : Toulouse - OL se jouera le vendredi 14 avril (21h)

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour la 31e journée de Ligue 1, l’OL se déplacera à Toulouse. Une fois de plus cette saison, les Lyonnais joueront le vendredi soir (21h) dans la Ville Rose.

Décidément, l’OL a pris un abonnement pour le vendredi soir. On peut comprendre que le club lyonnais n’a pas de Coupe d’Europe à jouer mais avec Nice comme unique représentant français désormais, on aurait pu penser que les programmations poussent à voir l’OL jouer un peu plus en week-end. Ce sera le cas contre le PSG et Rennes mais le vendredi semble être le rendez-vous alloué aux joueurs lyonnais. Après Auxerre, Lille ou encore Nantes ce vendredi, l’OL jouera également un vendredi soir contre Toulouse dans un mois.

La LFP vient d’officialiser la programmation de la 31e journée de Ligue 1. L’affrontement contre les Toulousains se déroulera le vendredi 14 avril à 21h. Comme les supporters lyonnais en ont pris l’habitude, ce match sera diffusé sur Prime Video. Ce déplacement marquera le premier match dans la Ville Rose depuis novembre 2019 et une victoire lyonnaise (2-3).