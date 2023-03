Avec Lacazette, l’OL veut retrouver la mire au Parc OL

Alexandre Lacazette (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Orphelin de son attaquant pendant plus de trois semaines, l’OL a retrouvé avec le sourire Alexandre Lacazette contre Lille. Face à Nantes, un club que Lacazette apprécie, le club lyonnais espère que son capitaine l’aidera à retrouver le chemin des filets à domicile.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pendant plus de trois semaines, c’est un peu ce qu’a vécu l’OL sans Alexandre Lacazette. Sorti sur blessure à la mi-temps du match contre Lens le 12 février, le n°10 lyonnais n’a fait son retour que vendredi dernier durant 20 minutes contre Lille. Un retour fracassant avec un doublé pour permettre à l’OL d’accrocher le nul dans le nord de la France. Une semaine plus tard, Lacazette devrait logiquement retrouver une place de titulaire à la pointe de l’attaque lyonnaise contre le FC Nantes. Ce retour, contre un club contre lequel le capitaine apprécie de jouer (6 victoires, 3 nuls) ne sera pas de trop face aux difficultés de l’OL à se montrer offensif sans son buteur maison.

Lacazette aime jouer contre Nantes

Bradley Barcola a bien tenté de maintenir la barre, mais à ses côtés, Moussa Dembélé, Amin Sarr ou encore Rayan Cherki n’ont pas réussi à se mettre en évidence pendant toute cette absence. Cette inefficacité offensive a coûté des points, notamment contre Lorient il y a deux semaines. Depuis le début de l’année 2023, l’OL a du mal à domicile en Ligue 1. Il n’a gagné qu’à une reprise (Lens) et n’a inscrit que trois buts sur ces cinq matchs joués au Parc OL en championnat. S’il veut remonter au classement, le club lyonnais devra retrouver la mire.