Quand l’OL croit encore à l’Europe, Nantes joue son maintien en Ligue 1. Comme le club lyonnais, les Canaris ne peuvent se permettre de tout miser sur la Coupe de France.

Les objectifs sont différents et pourtant la situation est quasi-similaire entre l’OL et le FC Nantes ce vendredi (21h). A moins de trois semaines de se retrouver en demi-finale de Coupe de France, les deux clubs se font face ce vendredi en Ligue 1. Avec des objectifs différents mais une volonté commune de ne pas délaisser le championnat avant ce rendez-vous de coupe. Quand l’OL reste dans la course à l’Europe avec le championnat même si cela semble compliqué, Nantes veut assurer son maintien. Sans victoire depuis quatre matchs, les Canaris voient la zone rouge n’être qu’à six points. Une situation qui s’explique "par une irrégularité" pour Samuel Moutoussamy.



Le milieu de terrain nantais sait que les Canaris ne peuvent se permettre de penser uniquement au rendez-vous du 5 avril prochain. A Décines (21h), le FC Nantes veut assurer une partie de son maintien. Néanmoins, la Coupe de France est paradoxalement dans tous les esprits, qu’ils soient lyonnais ou nantais. "Les deux matchs ont énormément d’importance pour nous parce qu’on n’est pas très bien en championnat. Ca commence à pousser derrière, il faut obligatoirement qu’on ait un résultat parce que le plus important reste le maintien, a poursuivi l’international congolais, formé à l’OL. A choisir une victoire dans un des deux matchs ? Difficile, je préférerais gagner les deux (sourires). Si vous me dites qu’on perd ce vendredi et que derrière on gagne tous nos autres matchs, je dis oui mais si c’est pour continuer à galérer non."

Nantes viendra-t-il avant tout pour ne pas perdre au Parc OL ? Ca y ressemble fortement…