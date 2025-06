Rayan Cherki après son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ancien coéquipier de Rayan Cherki à l'OL, Karl Toko-Ekambi n'est pas surpris par la trajectoire du meneur de jeu. Mais il estime que son éclosion aurait pu arriver plus tôt.

Rayan Cherki fait décidément beaucoup parler de lui. Le joueur de 21 ans a réalisé une solide exercice avec l'OL : 12 buts et 20 passes décisives en 44 rencontres. Il a terminé meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa.

Par ailleurs, le milieu offensif a connu sa première sélection avec l'équipe de France contre l'Espagne le jeudi 5 juin dernier, en demi-finale de Ligue des nations (défaite 5-4). Il a illuminé la fin de partie avec un but et une passe décisive. De quoi convaincre Manchester City de miser 36,5 millions d'euros (+6 de bonus) sur lui.

De son côté, l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais entre 2020 et 2023, Karl Toko-Ekambi (38 réalisations et 17 offrandes en 114 matchs), a pointé du doigt un élément fondamental dans l'éclosion au grand jour de Rayan Cherki. "Quand j'étais à Lyon il y a quatre ans, il aurait pu faire exactement la même saison que celle qu'il fait maintenant. Mais le football dépend de beaucoup de facteurs différents : l'environnement autour de vous, la façon dont l'entraîneur vous traite, si le club vous comprend vraiment. Et je pense que l'OL a finalement réussi à le faire", assure-t-il au micro d'Ange GR dans l'émission Top Stream.

"Il avait besoin de soutien"

L'international camerounais (61 sélections), qui a disputé 42 affiches avec le nouveau Cityzen, se montre assez élogieux envers son benjamin. "Il ne pose pas de problèmes dans un vestiaire. C'est un gros bosseur, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il travaille beaucoup en dehors du terrain, confirme-t-il. Bien sûr, il a sa propre personnalité, son propre style, mais il est respectueux, il ne se comporte pas comme une star."

Selon lui, le meneur de jeu aurait pu atteindre ce niveau bien plus tôt dans sa carrière. "C'était son année, mais c'est un peu frustrant parce qu'il aurait pu faire ça il y a quatre ans si la bonne structure avait été mise en place, estime-t-il. Ce n'est pas sa faute, il avait juste besoin d'un soutien adéquat."