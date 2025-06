Le 16 juin 1991, le FC Lyon, prédécesseur de l'OL Lyonnes, glane son tout premier titre de champion de France.

Avant que l’OL Lyonnes ne domine l’Europe, c’est dans l’ombre du FC Lyon que le football féminin lyonnais a pris racine. La section féminine du FCL voit le jour en 1970. À l’époque, le championnat national n’est pas encore structuré. Il faudra attendre la saison 1974-1975 pour que la Fédération française de football lance officiellement la compétition. Le club commence à se faire un nom dès la fin des années 1970. En 1979, il atteint les demi-finales du championnat, battu par le Stade de Reims (0-3, 1-3). C'est en 1985 que les Rhodaniennes franchissent un vrai cap.

Cette année-là, elles valident leur billet pour la finale en renversant Hénin-Beaumont, grâce à la règle du but à l’extérieur (défaites 3-2 dans le Pas-de-Calais, victoire 2-1 à domicile). La finale se joue à Moulins, le 23 juin 1985. Le FC Lyon est tout proche d’écrire une première grande page de son histoire, mais s’incline 2-0 face au VGA Saint-Maur, alors en pleine ascension.

Le 16 juin 1991, le début d'une série de titres

En 1991, les Lyonnaises touchent enfin au Graal. Lors de la phase régulière, elles terminent deuxièmes de leur groupe, invaincues à domicile. En quarts, elles dominent Saint-Brieuc puis Poissy en demi-finales. Nous sommes le 16 juin 1991, à Toulouse. Face au FC Lyon : le VGA Saint-Maur, encore. Une odeur de revanche. Stéphanie Lambert ouvre le score pour les Lyonnaises. Marie-Agnès Annequin égalise sur penalty à un quart d’heure de la fin.

Mais cette fois, les tirs au but sourient aux Rhodaniennes. Victoire 4-2. Le FCL est sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Les héroïnes du jour s’appellent Amal, Nowak, Umdenstock, Pastorica, Femendez, Blin, Barascud, Gout, Moret, Lambert, Chauvot, ou encore Gigon.

Ce n'est qu'en 2004 que l'institution deviendra l'Olympique lyonnais, puis l'OL Lyonnes en 2025. Entre-temps, les joueuses du FCL se sont construites un solide palmarès : quatre championnats de France (1991, 1993, 1995 et 1998) et deux challenges de France (2003 et 2004). Aujourd'hui, les Fenottes ont parfaitement repris le flambeau avec 18 sacres en D1, 10 Coupes de France, 3 Trophées des championnes et 8 Ligues des champions.