Il était la grosse vente attendue du début du mercato. Rayan Cherki a officiellement signé en faveur de Manchester City. Montant de la transaction, 42,5 millions d'euros, bonus inclus.

Voilà, cette fois-ci, c'est officiellement terminé. Plus de cinq ans et demi après ses débuts professionnels, Rayan Cherki quitte l'OL. Le meneur de jeu est désormais un joueur de Manchester City. Le club anglais, qui comptera sur lui pour la Coupe du monde des clubs, a déboursé 36,5 millions d'euros pour le recruter. Un montant auquel on peut ajouter 6 millions de bonus supplémentaires. Il pourrait aussi être amené à verser 15% à son homologue sur une éventuelle plus-value future.

Une somme qui va soulager l'Olympique lyonnais, à deux semaines de se présenter devant la DNCG. Rappelons que l'international français (deux sélections) était sous contrat pour encore un an (une prolongation d'une saison supplémentaire s'activait s'il n'était pas parti en septembre).

Une saison presque pleine avant le départ

Un transfert qui récompense un exercice 2024-2025 plein ou presque pour le Gone. S'il l'a commencé à l'écart du groupe, il a ensuite démontré des progrès indéniables. Sa faculté à se montrer décisif, notamment, lui a permis de marquer douze buts toutes compétitions confondues, un record pour lui. Il a également terminé meilleur passeur en Ligue 1 (11) et en Ligue Europa (8).

En point d'orgue de cette saison réussie, cette convocation en équipe de France au mois de juin. Désormais entré dans une autre dimension, encore plus avec cette arrivée à City, Cherki doit maintenant montrer qu'il a bel et bien passé un cap. Le tout sous les ordres d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, Pep Guardiola.

185 matchs avec l'OL

Pour l'OL aussi, c'est une page qui se tourne. Après Alexandre Lacazette, voilà un autre garçon formé au club qui tire sa révérence. Un footballeur qui fut lancé dans le grand bain à 16 ans, contre Dijon, en octobre 2019. Depuis, il a disputé 185 matchs avec l'Olympique lyonnais, pour 29 buts. A 21 ans, le milieu offensif entame un nouveau chapitre de sa carrière, celui de la confirmation.